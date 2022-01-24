大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了

▲大葉高島屋1／23公開改裝後的中庭廣場，開店特色環形手扶梯已被移除。（圖／記者蔡惠如攝、大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／台北報導

有28年歷史的天母在地百貨大葉高島屋，從去年啟動為期一整年的改造計畫，近期位於挑高中庭的巨型水族箱新面貌，也在1／23正式對外公開， 此外把全台首座環形電梯移除，讓整個廣場更加開闊的設計，也引發在地民眾討論，業者表示，改裝計畫將於今年8、9月全部完成，預計改造面積達全館30%，並引進近10間新餐廳，讓消費者有更多元的購物體驗。

大葉高島屋在28年前開幕時蔚為話題，除了全台首個室內巨型水族箱之外，還有台灣首部「環形手扶梯」，是在地人難忘的童年回憶，去年初由葉季展接任大葉高島屋董事長，並在週年慶後開啟為期一年的館內改裝計畫，為了讓消費者耳目一新，大刀闊斧拿掉「地標」環形手扶梯，改用同側直行的設計，讓整體室內廣場空間加大30%。

▲過去有兩個環形手扶梯，如同法式階梯的造型，是館內特殊的設計。（圖／大葉高島屋提供）

而因手扶梯設計修改，也讓水族箱兩側的視覺更為開闊，擁有比之前大上一倍的效果，全場域也變得更加明亮，水族箱旁還設置導覽觸控螢幕，而以往氣泡秀與餵食秀也持續提供服務，其廣場走米白簡潔風，帶有法式優雅氛圍，預計將在這個新視覺的老廣場將提供更多元的活動。

▲水族箱的視覺擴大不少，還有觸控螢幕與消費者互動。（圖／大葉高島屋提供）

大葉高島屋表示，百貨目前不能只提供消費者買東西，應該要成為周邊民眾生活的場域，所以在今年8、9月預期完成的改裝，包括把原有約16.5%的餐飲比重，拉高至30%，預計將新增近10間全新餐飲，並引進寵物美容服務。

大葉高島屋從去年12月起陸續引進品牌，包括高爾夫精品服飾的「SUPER GOLF」、泰國香氛保養「BATH & BLOOM」、平價牛排「皇廚一品」，深夜鍋物食堂「藏王極上鍋物」等，而人氣手搖飲「麻古茶坊」將在2／25開幕，平價迴轉壽司「台灣壽司郎」則將在3／25對外開張。