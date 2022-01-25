「名品身材」雪炫飽滿上圍現形！　比例太好網看呆：190公分？

記者王則絲／台北報導

韓女團AOA成員雪炫擁有被評選為「最想擁有的名品身材」，日前她現身首爾歌謠大賞第31屆頒獎典禮，攜手金聖柱、Boom一起擔任主持人，雖然當晚眾星雲集，但雪炫一黑、一白兩套主持造型非常吸睛，托出飽滿上圍，成為全場不能忽視的焦點，且由於雪炫身材比例實在太逆天，更有粉絲不禁驚嘆：「190公分？」。

▲雪炫擔任本屆首爾歌謠大賞主持人。（圖／翻攝自IG@sh_9513，以下同）



雪炫曾連續4年登上韓網票選「最佳身材」的榜首，168公分高挑身形搭上前凸後翹的性感S曲線，身材既勻稱又有料，是女孩們心目中「最想擁有的名品身材」，因此她還有著「最強肉體」的封號。

近年來雪炫經常獲邀以主持人身份出席各大場合，日前首爾歌謠大賞上，她便用心換了兩套造型現身，首先她以Alex Perry的純白平口禮服作為紅毯戰袍，展現純淨仙氣的模樣；接著她又換上另一套黑色的平口禮服，與袖套連成一字線的設計顯得相當優雅，加上高衩的裙襬更起到了拉長身形比例的效果，讓網友不禁玩笑表示：「190公分？」兩套服裝都展露了雪炫性感的肩頸線條、鎖骨，托出深溝畫面顯現飽滿上圍，高雅得體又不失性感女人味，獲粉絲們大力讚賞：「姐姐太美了」、「黑色禮服真的很好看！」

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