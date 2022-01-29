兒童保暖衝鋒外套下殺768元！為寶貝們治裝趁現在

記者李薇／綜合報導

農曆春節穿新衣戴新帽，用全新氣象迎接嶄新的一年，「Her森森」推出「童裝換季活動」，包含好物良品、GIORDANO、JORDON、Vital Silver 銀盾、DR.WOW等品牌的冬季保暖厚外套、發熱衣單品等，小朋友的衣服，總是能讓人失心瘋，趁此時用更優惠的價格為寶貝們治裝，再適合不過。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲童裝換季出清，禦寒厚外套千元有找就能入手。點我購買。



好物良品 兒童輕量雙拉鍊搖粒絨 機能防水保暖衝鋒外套，售價1450元、特價768元

機能面料具防風、防雨、防油、保暖等功能，一件抵多件，讓家中寶貝穿著舒適外套同時，面對冬季多變氣候也能隨時準備好；聚酯纖維面料耐磨性、抗皺性都佳，易洗易乾，清洗過程也不繁雜。連帽設計、鬆緊袖口、下襬具有鬆緊帶可自由調整，都能讓抗寒度再升級。同時推出黃色、紅色、藍色、灰色、黃色白鳥、彩色塗鴉，讓小寶貝們有各種風格。

GIORDANO 童裝可拆袖連帽鋪棉外套 ，售價3990元、特價1990元

100%聚酯纖維材質，讓外套重量輕盈也不易產生皺摺，且內裡刷毛讓暖度再升級。面對一波波冷氣團到來，一件就夠暖！最特別的是可拆式袖子的設計，除了在造型上能有所變化，也能在氣溫回暖時繼續派上用場，不用再額外添購另一件背心。

JORDON 兒童超輕153克連帽羽絨夾克，售價2660元、特價1760元

採用日規JIS高標準填充的超輕量兒童羽絨衣，中性款式男女童皆能穿著。一體成形的連帽設計、絢彩表布採用20D超細丹布面，觸感柔軟舒適，另外還附有底部透明的輕巧收納袋，收納、攜帶都方便。

Vital Silver 銀盾 日本機能中空快乾保暖刷毛男女童長褲，售價1580元、特價492元

採用日本先進製程技術，以最新AIRPLUS抗靜電快乾保暖纖維，達到長效保溫蓄熱效果。其纖維採用歐盟最高等級吸排係數，能快速吸收身體散發的溼氣，排至布料表面，使皮膚乾爽不潮濕。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲童裝換季出清，禦寒厚外套千元有找就能入手。點我購買。



DR.WOW （3入組）兒童機能發熱衣，售價2970元、特價1350元

採用日本抗菌消臭機能面料，即使是最貼近肌膚層的服裝，也不用擔心穿著上容易吸附惱人汗臭。輕薄彈性材質，防靜電、耐洗不易變形，同時有吸濕速乾特性，絕對是寶貝們冬季必備的一款內搭單品。