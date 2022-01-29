fb ig video ETtoday search mobile

兒童保暖衝鋒外套下殺768元！為寶貝們治裝趁現在

>

記者李薇／綜合報導

農曆春節穿新衣戴新帽，用全新氣象迎接嶄新的一年，「Her森森」推出「童裝換季活動」，包含好物良品、GIORDANO、JORDON、Vital Silver 銀盾、DR.WOW等品牌的冬季保暖厚外套、發熱衣單品等，小朋友的衣服，總是能讓人失心瘋，趁此時用更優惠的價格為寶貝們治裝，再適合不過。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲童裝,好物良品,外套,羽絨外套,發熱衣,發熱褲,內搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲童裝換季出清，禦寒厚外套千元有找就能入手。點我購買

好物良品 兒童輕量雙拉鍊搖粒絨 機能防水保暖衝鋒外套，售價1450元、特價768元

機能面料具防風、防雨、防油、保暖等功能，一件抵多件，讓家中寶貝穿著舒適外套同時，面對冬季多變氣候也能隨時準備好；聚酯纖維面料耐磨性、抗皺性都佳，易洗易乾，清洗過程也不繁雜。連帽設計、鬆緊袖口、下襬具有鬆緊帶可自由調整，都能讓抗寒度再升級。同時推出黃色、紅色、藍色、灰色、黃色白鳥、彩色塗鴉，讓小寶貝們有各種風格。

GIORDANO 童裝可拆袖連帽鋪棉外套 ，售價3990元、特價1990元

100%聚酯纖維材質，讓外套重量輕盈也不易產生皺摺，且內裡刷毛讓暖度再升級。面對一波波冷氣團到來，一件就夠暖！最特別的是可拆式袖子的設計，除了在造型上能有所變化，也能在氣溫回暖時繼續派上用場，不用再額外添購另一件背心。

JORDON 兒童超輕153克連帽羽絨夾克，售價2660元、特價1760元

採用日規JIS高標準填充的超輕量兒童羽絨衣，中性款式男女童皆能穿著。一體成形的連帽設計、絢彩表布採用20D超細丹布面，觸感柔軟舒適，另外還附有底部透明的輕巧收納袋，收納、攜帶都方便。

Vital Silver 銀盾 日本機能中空快乾保暖刷毛男女童長褲，售價1580元、特價492元

採用日本先進製程技術，以最新AIRPLUS抗靜電快乾保暖纖維，達到長效保溫蓄熱效果。其纖維採用歐盟最高等級吸排係數，能快速吸收身體散發的溼氣，排至布料表面，使皮膚乾爽不潮濕。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲童裝,好物良品,外套,羽絨外套,發熱衣,發熱褲,內搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲童裝換季出清，禦寒厚外套千元有找就能入手。點我購買

DR.WOW （3入組）兒童機能發熱衣，售價2970元、特價1350元

採用日本抗菌消臭機能面料，即使是最貼近肌膚層的服裝，也不用擔心穿著上容易吸附惱人汗臭。輕薄彈性材質，防靜電、耐洗不易變形，同時有吸濕速乾特性，絕對是寶貝們冬季必備的一款內搭單品。

關鍵字：

童裝, 好物良品, GIORDANO, JORDON, Vital Silver, 銀盾, DR.WOW, 外套, 羽絨外套, 發熱衣, 發熱褲, 內搭, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 Jennie跨海幫「馬斯克前女友」拍MV　超露「發光馬甲」挑戰尺度極限 過年拜財神供品、禁忌一次看！放錯水果小心財運跑掉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面