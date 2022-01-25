天冷泡腳超舒服！網揭「4個常見錯誤」，小心泡錯還傷身

▲泡腳其實也有大學問。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天冷睡前泡個腳，不僅能夠暖身又養身，泡腳能加速身體代謝循環，幫助緩解手腳冰冷，但是若是方法不對，可能無效又容易傷身，以下4個錯誤千萬別犯！

#水溫越高越好

人體肌膚有耐受度，雖水天冷泡熱水很舒服，研究指出人體在接受外部熱量時，溫度適合控制在42-45度，感受到溫熱卻不是燙，若是溫度操作不當，小心低溫燙傷。

#泡腳越久越好

就像泡澡一樣，泡腳時間約以20分鐘為限，泡到身體感覺溫暖，額頭微微出汗就剛好，泡太久會使腳部肌膚皺起，這樣其實非常傷。

#吃飽就泡腳

專家建議吃飽或是空腹都不要泡腳，吃飽會使集中在胃部的血液，快速泡到腳邊，導致消化困難，而空腹則容易會頭暈、頭疼，必須特別留意。

#泡腳後立刻睡覺

泡腳後想要立刻入睡卻睡不好？這時可以趁著雙足還微熱，搓搓腳底，甚至穿上襪子保暖，等待全身溫度慢慢降回原先體溫，這時會更容易入睡。

泡腳雖好，但也提醒生理期時不建議泡腳，熱水泡腳會加快血液循環，導致生理期經血排出過多，而孕婦泡腳也要控制水溫，其他例如低血壓、糖尿病、心臟病、經常頭暈的人都不適合泡腳，請務必特別留意。

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