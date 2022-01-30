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2280元收大罐「百優神霜」　返鄉伴手禮靠它收買婆媽心

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文／C編

如果要問哪一罐神霜是冬季化妝桌不可或缺的單品，許多保養控首推的絕對是SHISEIDO資生堂百優精純乳霜！熱賣31年、平均3秒售出一罐，是許多人心目中的「神霜」，現在「Her森森」推出資生堂百優精純乳霜75ml，原價2600元、特價2280元，新的一年，讓肌膚也煥然一新。

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▲▼保養,Her森森,百優,資生堂。（圖／Her森森）

▲SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜75ml，原價2600元、特價2280元，點我購買

SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜，絕對是每位女性保養之路一定要嘗試的經典保養品，化妝桌上常備一罐，是溼冷冬季時維持肌膚保水穩定的最佳法寶。PTT上有網友分享，從小看著阿嬤、媽媽使用，覺得好奇，後來自己入坑時，才知道薑還是老的辣，體驗過才知道神霜的厲害，光從延展性、吸收度來說，跟一般抗老保養品相比，質地真的非常好推勻。

▲▼保養,Her森森,百優,資生堂。（圖／PAKUTASO）

▲冬季膚況乾燥不穩定時，化妝桌上一定要有一罐神霜來急救。（圖／PAKUTASO）

網友分享開始使用抗老保養品後，買過多個品牌，但就是覺得使用後保水度、細紋都無感，入坑百優後，才發現吸收效果與嘗試過的其他產品無法比。也有網友表示用過高單價的乳霜後，最後還是回來百優。諸多網友的分享，又讓人再次見證「神霜」不同凡響的實力。

根據調查，百優乳霜是全台乳霜累積銷量第一名，也是回購率第一名，總計賣出瓶數已可堆疊成1000座101大樓！內含超級生化玻尿酸N、超級生化醣醛酸N、獨家生化賦活複合物、玫瑰蘋果葉精華等成分，超級保濕力，冬季一抹有感，塗抹起來細緻柔滑的膚觸，也絕對是女性抗初老首選。

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▲▼保養,Her森森,百優,資生堂。（圖／Her森森）

▲SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜75ml，原價2600元、特價2280元，點我購買

「Her森森」推出「SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜75ml」，原價2600元、特價2280元，幫自己補貨的同時，多買幾罐當返鄉伴手禮，絕對是體面實用，能瞬間收買婆媽心的絕佳法寶。

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資生堂, SHISEIDO, 百優精純乳霜, 百優, 百優霜, Her森森

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