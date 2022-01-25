可樂竟等同一碗飯！營養師曝「飲料熱量陷阱」，難怪總瘦不下來

記者曾怡嘉／台北報導

春節連假倒數計時，不少人擔心年後要胖個幾公斤跑不掉，營養夏子雯分享，想要身材不走樣，除了防備桌上那些高熱量糕點甜食，其實餐桌上搭配的飲料也是小地雷，她將常見的市售換算成飯量，沒想到一瓶可樂竟等同一碗飯，真是太驚人！

為了讓大家別誤踩飲料的熱量地雷，營養師夏子雯將常見的9款市售飲料，換算成飯量，讓你能更清楚了解，為何多喝飲料會發胖。

她分享，若仔細查看飲料的營養標示會發現，市售飲料含糖量好驚人，若真的把飲料當成水一口一口喝，一不小心就會多吃了一碗飯的熱量，難怪容易發胖，同時她也提供給大家喝飲料6個小撇步，讓你放膽喝，不怕胖。

#購買小瓶裝

購買飲料時，小瓶優於大瓶，250毫升剛剛好，熱量直接減半，也不用擔心精緻糖攝取過多。

#選擇零卡汽水

想喝汽水時，記得選擇零卡、添加纖維成分，零熱量對身體較無負擔。

#選擇無糖氣泡水

不少人就喜歡喝飲料的暢快感，營養師建議選擇無糖氣泡水，喝起來有相當紓壓。

#首選無糖茶

除了水之外，無糖茶飲絕對首選。

#聰明選機能型飲料

市面上許多機能型飲料，大多為無糖茶飲當基底、另外添加膳食纖維，能促進腸道蠕動喔，但要小心不要喝過量，以免脹氣反而不舒服。

#喝果汁不如喝新鮮水果

她建議吃原型新鮮水果，可攝取到豐富營養素和纖維質，若只喝果汁可能有糖分過高的問題，容易發胖。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師也貼心提醒，糖尿病患者建議選無糖飲品是最沒有負擔的，並吃適量新鮮水果、不喝果汁為上策，腎臟病患者應避免汽水、氣泡水、茶飲和果汁，若是不忌口容易導致攝取過多的磷和鉀，建議還是喝白開水最好。