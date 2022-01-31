體感升溫靠這些「關鍵單品」　百元入手石墨烯暖暖襪

記者李薇／綜合報導

台灣的冬季濕冷，易讓體感溫度更低，因此近年來才會如此流行發熱衣。「Her森森」推出「石墨烯內塑衣／襪」，包含Asedo亞斯多、Non-no、SPEED S.、XCLUSIV、BeautyFocus等品牌推出的石墨烯單品，利用其蓄熱特性，穿上後能有感提升暖度，完備你的冬季保暖戰袍。

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▲Asedo亞斯多高機能石墨烯科技蓄熱防滑暖暖襪，售價1794元、特價822元。點我購買。

Asedo亞斯多高機能石墨烯科技蓄熱防滑暖暖襪（超值6雙組），售價1794元、特價822元

常聽到腳是人體第二個心臟，更顯得冬季足部保暖的重要性。將具有蓄熱效果的石墨烯材質加入襪子，利用科技材質提升足底暖度，同時加上一層內裡刷毛材質，暖暖襪名號當之無愧，襪底加上防滑條，當僅著厚襪在室內趴趴走時，也能安全無虞。目前「Her森森」從原價1794元下殺822元，一口氣打了近5折，一組六雙，換算成一雙僅137元，超優惠價格，冬季必收！

Non-no 台灣製 石墨烯消臭襪 超值10雙組，售價1599元、特價799元

台灣製造，Talent Yarn環保科技，採用石墨烯材質打造科技纖維面料，靠天然消臭素材，達到消臭抑菌效果，良好的蓄熱特性，在足底保暖方面也完全不用擔心。

SPEED S. 石墨烯能量健康護足襪 任選X3（顏色隨機）贈 梅歐媽媽菌垢掰萬用活氧酵素去污粉250gX2，售價999元、特價612元

主打撐起「足弓」、延緩足部疲勞感的石墨烯健康襪，針對前掌減震，減少足部左右移動，穩定橫弓；運用獨特蛛網織法，達到特殊加壓、記憶腳型的效果，能提高足弓穩定性，有助於減少運動時腳部撞擊面壓力，能減緩足部疲勞，延長運動時間；透過固定腳踝、腳跟氣墊、腳底防滑，讓腳掌穩定不晃動，在外奔波一天依舊舒適。

XCLUSIV 高機能石墨烯襪5雙，售價1995元、特價511元

足底保暖做得好，就能透過最簡單方式讓全身暖起來！台灣首創運用石墨烯纖維蓄熱效果，牢牢鎖住足底熱能，讓你秒變行動暖爐，冬季也能自在趴趴走。

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BeautyFocus 石墨烯蓄熱保暖褲襪（2件組），售價899元、特價598元

寒流來襲時女性不可或缺的保暖關鍵單品！內搭必備這一件，選擇具有蓄熱效果的石墨烯保暖褲襪，將熱能留在體表，其蓄熱科技，能加速聚集熱能、穩定升溫、鎖住溫度、恆溫循環，讓腰腹臀腿都保暖。