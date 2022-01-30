【整理包】2022春節全台百貨特別營業時間　這篇必收，先看再出門

▲百貨春節檔期除夕均提早打烊，民眾逛街要注意時間喔。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

明（1／31）就是除夕團圓夜，百貨除部分餐飲外均提前打烊，讓服務人員也一同回家吃年夜飯、與家人團圓，而春節假期期間想去百貨走春逛街，先確認各家百貨特別營業時間，讓行程可以順順行，提醒逛街時也別忘做好防疫。

全台新光三越

（圖／新光三越製表）

全台遠東百貨

（圖／遠百製表）

全台SOGO



（圖／SOGO製表）

微風廣場



（圖／微風製表）

寶麗廣塲BELLAVITA

1／31（除夕）休館一天

2／1～2／4（初一至初五）11：00～22：00

美麗華百樂園

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：30

三創生活園區

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK林口三井

1／31（除夕）10：30～18：00

2／1～2／4（初一至初四）10：00～22：00

統一時代百貨

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初五）11：00～22：00

台北101購物中心

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

大葉高島屋

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

iFG遠雄廣場

1／31（除夕）11：00～17：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

中和環球購物中心

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

環球購物中心南港車站

1／31（除夕）10：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）10：00～22：00

環球購物中心板橋車站

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

比漾廣場

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

台茂購物中心

1／31（除夕）11：00～17：00

2／1～2／4（初一至初四）10：30～22：30

大江購物中心

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／5（初一至初五）11：00～22：30

2／6（初六）11：00～22：00

新竹巨城購物中心

1／31（除夕）11：00～17：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

MITSUI OUTLET PARK 台中港三井

1／31（除夕） 10：30～17：00

2／1～2／4 （初一至初四）10：30～21：30

中友百貨

1／31（除夕）10：30～18：00

2／1～2／4（初一至初四）10：30～22：00

廣三SOGO

1／31（除夕）10：30～18：00

2／1～2／4（初一至初四）10：30～22：00

南紡購物中心

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

賓士ktv、威秀影城、大魯閣滑輪場、Being Spa、統一佳佳Being Sport、部分餐飲店櫃依品牌公告為準。

高雄統一夢時代

1／31（除夕）10：30～17：00

2／1～2／4（初一至初四）10：30～22：30

skmpark Outlet（前高雄草衙道）

1／31（除夕）10：30～18：00

2／1～2／6（初一至初六）10：30～22：00

漢神百貨

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：00

漢神巨蛋購物中心

1／31（除夕）11：00～18：00

2／1～2／4（初一至初四）11：00～22：30

環球購物中心屏東店

1／31（除夕）10：30～18：00

2／1～2／4（初一至初四）10：30～22：30

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