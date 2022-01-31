fb ig video ETtoday search mobile

手指愛心落伍了！解鎖出遊「7招搞怪姿勢」　疊疊樂拍出滿滿歡樂感

>

實習記者施至真／綜合報導

和喜歡拍照的朋友出去玩，除了放膽玩樂還要大拍創意照，把這些美好時刻通通紀錄下來，只要掌握以下7個搞怪POSE，每張照片都能變成雜誌封面，現在就把姿勢擺好、手機架好，喀擦一下就能為旅遊留下更多歡樂畫面。

＃第1招　疊疊樂

想不到做什麼動作的時候，第一招絕對可以選疊疊樂，不但俏皮可愛，還沒有人數上的限制，愛怎麼疊就怎麼疊，不過最下面的朋友比較辛苦點，要HOLD得住一「疊」好朋友。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲疊疊樂是不是真的超級可愛呢。（圖／翻攝自小紅書@張伊蕊，@Autumn leaves）

＃第2招　仰天長望

第二招仰天長望也很有喜感，隨意東倒西歪就能拍出幽默感十足的照片，也可以加上同款配件，畫面會更加有趣。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書）

▲還要記得「倒」的夠徹底。（圖／翻攝自小紅書@Liuwanyi，@zhujingjing）

＃第３招　氣勢偶像團體

江湖在走，氣勢要有！氣勢偶像團體照是閨蜜出遊絕對少不了的拍照畫面，大家只要隨意分散站好，各自擺上喜歡的酷酷POSE，最重要的是不要笑，把態度拿出來，就能簡單組成個搞笑團體啦！

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲態度拿出來就對了。（圖／翻攝自小紅書@妙蛙種子選手）

＃第４招　墨鏡不要摘

朋友間總是會互相開玩笑「你長得太醜了，別出門嚇人」，既然怕嚇到人，就快點使用第四招墨鏡不要摘，幫朋友把墨鏡扶好，千萬別讓他們露出真面目，拍出來的成果還非常時髦。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲快幫朋友把墨鏡戴好。（圖／翻攝自小紅書@Autumn leaves，@zhujingjing）

＃第５招　影子遊戲

第五招影子遊戲真的零燒腦、超級簡單！只要找一面乾淨的牆壁，直接就能拍出現在很流行的唯美光影照，對不愛露臉的朋友，也可以大膽擺出各種搞怪動作。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲沒有臉就敢放肆搞怪。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

＃第６招　和天空合照

自拍總是要來一點新花樣，朋友們現在就來拍一張大臉認證照！把手機擺好，墨鏡戴好，低下頭就能拍出一組藍天白雲的合照，大臉姐妹記得留點空間給天空，才不會整個螢幕都是你的臉唷。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲大臉朋友下巴記得藏好。（圖／翻攝自小紅書@Miukoo）

＃第7招　地鼠三巨頭

拍照創意百百種，只要敢擺出POSE，就不怕你拍，最後一招也是最多人試的，例如近年流行的與雕像拍照，除了與雕像互動外，也能同步做一樣的姿勢，想不到姿勢，把寶可夢圖鑑裡的寶可夢全部複製擺一邊，就有拍不完的創意照了，快把這些有趣合照技巧學起來，下次出去玩絕對要拍個夠。

▲解鎖出遊搞怪創意照，喀擦一下就超有態度。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

▲學習寶可夢地鼠的姿勢也不錯。（圖／翻攝自小紅書@小黑，寶可夢官網）

關鍵字：

創意照, 出遊照, 合照, 朋友拍照

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光 擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」 桃園美食排行榜TOP10！豪華海鮮丼、焦糖布丁太吸睛 曖昧對象出現「這3點」要小心　享受朋友關係等於不想負責 過年宅家必囤6種「涮嘴」零食　從早餐吃到消夜也不怕膩口 IG限動GIF只靠「表情符號」就能快速搜圖，不用再死背單字 倫敦姐妹花的「撞色搭配術」！用對比、印花穿出高級感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面