手指愛心落伍了！解鎖出遊「7招搞怪姿勢」　疊疊樂拍出滿滿歡樂感

實習記者施至真／綜合報導

和喜歡拍照的朋友出去玩，除了放膽玩樂還要大拍創意照，把這些美好時刻通通紀錄下來，只要掌握以下7個搞怪POSE，每張照片都能變成雜誌封面，現在就把姿勢擺好、手機架好，喀擦一下就能為旅遊留下更多歡樂畫面。

＃第1招 疊疊樂

想不到做什麼動作的時候，第一招絕對可以選疊疊樂，不但俏皮可愛，還沒有人數上的限制，愛怎麼疊就怎麼疊，不過最下面的朋友比較辛苦點，要HOLD得住一「疊」好朋友。

▲疊疊樂是不是真的超級可愛呢。（圖／翻攝自小紅書@張伊蕊，@Autumn leaves）

＃第2招 仰天長望

第二招仰天長望也很有喜感，隨意東倒西歪就能拍出幽默感十足的照片，也可以加上同款配件，畫面會更加有趣。

▲還要記得「倒」的夠徹底。（圖／翻攝自小紅書@Liuwanyi，@zhujingjing）

＃第３招 氣勢偶像團體

江湖在走，氣勢要有！氣勢偶像團體照是閨蜜出遊絕對少不了的拍照畫面，大家只要隨意分散站好，各自擺上喜歡的酷酷POSE，最重要的是不要笑，把態度拿出來，就能簡單組成個搞笑團體啦！

▲態度拿出來就對了。（圖／翻攝自小紅書@妙蛙種子選手）

＃第４招 墨鏡不要摘

朋友間總是會互相開玩笑「你長得太醜了，別出門嚇人」，既然怕嚇到人，就快點使用第四招墨鏡不要摘，幫朋友把墨鏡扶好，千萬別讓他們露出真面目，拍出來的成果還非常時髦。

▲快幫朋友把墨鏡戴好。（圖／翻攝自小紅書@Autumn leaves，@zhujingjing）

＃第５招 影子遊戲

第五招影子遊戲真的零燒腦、超級簡單！只要找一面乾淨的牆壁，直接就能拍出現在很流行的唯美光影照，對不愛露臉的朋友，也可以大膽擺出各種搞怪動作。

▲沒有臉就敢放肆搞怪。（圖／翻攝自小紅書@Kiki不是kiki）

＃第６招 和天空合照

自拍總是要來一點新花樣，朋友們現在就來拍一張大臉認證照！把手機擺好，墨鏡戴好，低下頭就能拍出一組藍天白雲的合照，大臉姐妹記得留點空間給天空，才不會整個螢幕都是你的臉唷。

▲大臉朋友下巴記得藏好。（圖／翻攝自小紅書@Miukoo）

＃第7招 地鼠三巨頭

拍照創意百百種，只要敢擺出POSE，就不怕你拍，最後一招也是最多人試的，例如近年流行的與雕像拍照，除了與雕像互動外，也能同步做一樣的姿勢，想不到姿勢，把寶可夢圖鑑裡的寶可夢全部複製擺一邊，就有拍不完的創意照了，快把這些有趣合照技巧學起來，下次出去玩絕對要拍個夠。

▲學習寶可夢地鼠的姿勢也不錯。（圖／翻攝自小紅書@小黑，寶可夢官網）