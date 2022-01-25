開箱高雄「skmpark」Outlet！　20個「全台獨家」搶先看

▲高雄outlet skmpark 1／26試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／高雄報導

高雄最新Outlet「skmpark」即將在1／26開門見客！今（1／25）終於首度對外曝光，有主打全年折扣3折起Coach進駐之外，全部220間店舖中就有50間全台或南部獨家品牌，且以LifeStyle為發想的概念也引進不少餐飲、娛樂等品牌櫃位，讓高雄民眾在此能帶毛小孩逛街、按摩、剪髮、玩遊樂園「有閒就來逛」！

搶在農曆年前登場的skmpark，前身為大魯閣草衙道，交通方便就在高捷草衙站旁，就算沒開車也能輕鬆抵達，之前新光三越曾表示，全區將規劃220間店舖，全年平均會提供3至65折的優惠折扣，意即每間店舖的平均折扣會落入此區間，也可能會提供1至2折起的特惠品，且絕對會落實商品優惠內容，預計年營業額目標為50億元。

進駐品牌包括精品Coach、Montblanc高雄限定店、Salvatore Ferragamo高雄限定店，年後則有Polo、MK等，以及All Saints、Brook Brothers、Max Mara、Boss、J.LINDEBERG、GUESS、Chantelle、夏姿、23區；運動潮流包括adidas、NIKE、PUMA全台最大Outlet店、Skechers、New Balance；戶外The North Face、Timberland、Mizuno等。

▲高雄outlet skmpark寬敞的美食街，有大片落地窗充滿景觀。（圖／記者蔡惠如攝）

家電3C則有Leica、Brother縫紉機、伊萊克斯，居家則包括韓國家居iloom、WMF、LE CREUSET、Lock & Lock、Nespresso等。

Outlet全台獨家品牌有Leica、Callaway、OneTeaSpoon、Air Space、QueenShop、Harrods、伊萊克斯、iloom、Johnson、BBL Premium、RUNA CAFE、Brother、京澤拉麵、Sew So Fun手遊館、好飯寓所、貝立岡、虎爺雞飯、樂邦迷越式小圓法、活力足養生會館、毛掌櫃、沐光髮廊。

其他南部首發品牌則包括WMF、Superdry、Hurley、I.T、Nike Golf、AS、LE CREUSET、Montblanc、Salvatore Ferragamo、All Saints、Steve Madden、Honma Golf、Puma Kids、麗嬰房、Dailo+Mastina、Viveland、山水婆、Comebuy Tea、吳寶春自己做、膳魔師、Tefal、Lock & Lock、大師兄銷魂麵舖、尖牙義式廚房、繼光香香雞湯滷味。

