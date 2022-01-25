fb ig video ETtoday search mobile

開箱高雄「skmpark」Outlet！　20個「全台獨家」搶先看

>

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高雄outlet skmpark 1／26試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／高雄報導

高雄最新Outlet「skmpark」即將在1／26開門見客！今（1／25）終於首度對外曝光，有主打全年折扣3折起Coach進駐之外，全部220間店舖中就有50間全台或南部獨家品牌，且以LifeStyle為發想的概念也引進不少餐飲、娛樂等品牌櫃位，讓高雄民眾在此能帶毛小孩逛街、按摩、剪髮、玩遊樂園「有閒就來逛」！

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

搶在農曆年前登場的skmpark，前身為大魯閣草衙道，交通方便就在高捷草衙站旁，就算沒開車也能輕鬆抵達，之前新光三越曾表示，全區將規劃220間店舖，全年平均會提供3至65折的優惠折扣，意即每間店舖的平均折扣會落入此區間，也可能會提供1至2折起的特惠品，且絕對會落實商品優惠內容，預計年營業額目標為50億元。

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

進駐品牌包括精品Coach、Montblanc高雄限定店、Salvatore Ferragamo高雄限定店，年後則有Polo、MK等，以及All Saints、Brook Brothers、Max Mara、Boss、J.LINDEBERG、GUESS、Chantelle、夏姿、23區；運動潮流包括adidas、NIKE、PUMA全台最大Outlet店、Skechers、New Balance；戶外The North Face、Timberland、Mizuno等。

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高雄outlet skmpark媒體預覽。（圖／記者蔡惠如攝）

▲高雄outlet skmpark寬敞的美食街，有大片落地窗充滿景觀。（圖／記者蔡惠如攝）

家電3C則有Leica、Brother縫紉機、伊萊克斯，居家則包括韓國家居iloom、WMF、LE CREUSET、Lock & Lock、Nespresso等。

Outlet全台獨家品牌有Leica、Callaway、OneTeaSpoon、Air Space、QueenShop、Harrods、伊萊克斯、iloom、Johnson、BBL Premium、RUNA CAFE、Brother、京澤拉麵、Sew So Fun手遊館、好飯寓所、貝立岡、虎爺雞飯、樂邦迷越式小圓法、活力足養生會館、毛掌櫃、沐光髮廊。

其他南部首發品牌則包括WMF、Superdry、Hurley、I.T、Nike Golf、AS、LE CREUSET、Montblanc、Salvatore Ferragamo、All Saints、Steve Madden、Honma Golf、Puma Kids、麗嬰房、Dailo+Mastina、Viveland、山水婆、Comebuy Tea、吳寶春自己做、膳魔師、Tefal、Lock & Lock、大師兄銷魂麵舖、尖牙義式廚房、繼光香香雞湯滷味。
 

關鍵字：

skmpark, 新光三越, outlet, 高雄, 草衙道, 大魯閣草衙道

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決

新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

星巴克「全品項買一送一」1／24限時兩天　85度C、伯朗也有優惠 不吃早餐瘦夠快？營養師：比起不吃，「吃了什麼」更為重要 爆紅心測「一張圖看出說謊指數」！　這類人講假話比呼吸還簡單 金多美擺脫小太妹，晉升全校第一名的氣質美女！可愛風穿搭男生無法抵擋 韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」 大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了 年後想跳槽！30秒看圖測驗「想離職指數」該不該撐下去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面