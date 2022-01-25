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巴黎男裝周／Nigo接手KENZO首秀！虎頭變潮了　罌粟印花爆款回歸

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記者鮑璿安／台北報導

巴黎男裝周尾聲，日本潮流教父Nigo接手KENZO 創意總監首秀2022 年秋冬男女裝秀登場了，此次重點將品牌傳統精神與當代街頭潮流元素結合，虎頭圖案反而不那麼搶戲，更偏向玩轉罌粟印花、體現日本文化，同時來到品牌誕生地巴黎Galerie Vivienne發表，象徵KENZO重生。

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲Nigo擔任KENZO 創意總監首秀，街頭學院風套裝非常日常。（圖／品牌提供）

許多人對品牌印象停留在虎頭，其實KENZO 名族性與印花特質是耐看不過的經典。Nigo擔任KENZO 創意總監首秀，沒有華麗聯名噱頭，先將品牌傳統與自己擅長的潮流領域相結合，體現高田賢三先生東西方穿衣哲學，首先出現的外套夾克版型，不分性別皆可演繹，上頭出現法國地圖刺繡、日本地圖，展現Nigo 對於美式文化的喜愛。

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲虎紋圖案反而成為配角。（圖／品牌提供）

另也有比較正式的套裝，剪裁幹練搭配威爾士親王格紋和條紋，展現Nigo愛好的「非實用主義工作服」理念，產生明亮衝擊。當中更出現辨識度極高的和服結構外衫，花紋是Nigo特別向日本陶藝大師 Fujimura Shuji 學習的赤繪陶藝；加上罌粟印花不斷呼應於各式服裝中，成為系列有趣亮點。KENZO最矚目的虎紋圖案，這次全新 Tiger Varsity以開襟羊毛衫、背心、連衣詮釋，更為低調但靈魂同樣存在。

▲KENZO。（圖／品牌提供）

▲好友「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）、美國歌手「菲董」Pharrell Williams （右）到場支持。（圖／品牌提供）

Nigo執掌KENZO首秀，看秀嘉賓也個個有看頭，好友「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）、美國歌手「菲董」Pharrell Williams 到場支持，而菲董在現場佩戴鑲鑽墨鏡，證實他將與美國珠寶品牌Tiffany & Co. 合作，成為另類話題。

關鍵字：

巴黎男裝周, KENZO, Nigo

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