fb ig video ETtoday search mobile

41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏

>

▲楊冪、阿嬌 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、阿嬌（左）撞衫。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

Twins成員阿嬌（鍾欣潼）21日剛過完41歲生日，邀請圈內好友一同參加聚會場面相當隆重，而她在當天派對上穿著一套甜美的蝴蝶結上衣，立刻有眼尖網友發現，大陸女星楊冪也曾穿過這一身造型，兩人撞衫引起討論。

▲楊冪、阿嬌 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、阿嬌 。（圖／翻攝自微博）

▲阿嬌身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta 2021秋冬系列套裝參加生日派對 。（圖／翻攝自微博）

阿嬌（鍾欣潼）是演藝圈公認的女神，近期她身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta 2021秋冬系列套裝參加生日派對，有別於品牌晚禮服的隆重，該套裝展現十足凍齡氣息，衣著特別以圓領設計搭配上小巧精緻的蝴蝶結代替排扣，增添少女夢幻氛圍，絲毫看不出阿嬌的真實年紀。

▲楊冪、阿嬌 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪、阿嬌 。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪少了打底衫，直接演繹深U剪裁更加性感。（圖／翻攝自微博）

恰巧大陸女星楊冪也曾穿著同款上衣，有別於阿嬌特別在領口加入了黑色打底，楊冪選擇直接演繹深U剪裁，將鎖骨線條與若隱若現的美胸齊發，讓原本可愛的蝴蝶上衣多了一絲性感氣息。而此次兩人撞衫，網友認為兩位女神都穿出自己的風格，「阿嬌41歲真的看不出來」、「楊冪身材太好」、「一個甜一個辣」。

關鍵字：

楊冪, 阿嬌, 撞衫, 女星, 造型, Oscar de la Renta, 2021秋冬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決

新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

星巴克「全品項買一送一」1／24限時兩天　85度C、伯朗也有優惠 不吃早餐瘦夠快？營養師：比起不吃，「吃了什麼」更為重要 爆紅心測「一張圖看出說謊指數」！　這類人講假話比呼吸還簡單 金多美擺脫小太妹，晉升全校第一名的氣質美女！可愛風穿搭男生無法抵擋 韓網瘋傳挑一隻「被囚禁的動物」　測出你現在的「壓力來源」 大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了 年後想跳槽！30秒看圖測驗「想離職指數」該不該撐下去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面