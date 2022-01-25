41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏





▲楊冪、阿嬌（左）撞衫。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

Twins成員阿嬌（鍾欣潼）21日剛過完41歲生日，邀請圈內好友一同參加聚會場面相當隆重，而她在當天派對上穿著一套甜美的蝴蝶結上衣，立刻有眼尖網友發現，大陸女星楊冪也曾穿過這一身造型，兩人撞衫引起討論。

▲阿嬌身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta 2021秋冬系列套裝參加生日派對 。（圖／翻攝自微博）

阿嬌（鍾欣潼）是演藝圈公認的女神，近期她身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta 2021秋冬系列套裝參加生日派對，有別於品牌晚禮服的隆重，該套裝展現十足凍齡氣息，衣著特別以圓領設計搭配上小巧精緻的蝴蝶結代替排扣，增添少女夢幻氛圍，絲毫看不出阿嬌的真實年紀。

▲楊冪少了打底衫，直接演繹深U剪裁更加性感。（圖／翻攝自微博）

恰巧大陸女星楊冪也曾穿著同款上衣，有別於阿嬌特別在領口加入了黑色打底，楊冪選擇直接演繹深U剪裁，將鎖骨線條與若隱若現的美胸齊發，讓原本可愛的蝴蝶上衣多了一絲性感氣息。而此次兩人撞衫，網友認為兩位女神都穿出自己的風格，「阿嬌41歲真的看不出來」、「楊冪身材太好」、「一個甜一個辣」。