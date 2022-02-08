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說．流行／穿上夢境觸感太療癒！小眾織品Nong Rak藏浪漫愛情故事　

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記者鮑璿安／專題報導

穿著其實不僅是外在享受，也是一種觸感體驗，《ET FASHION》今天來介紹小眾品牌Nong Rak，誕生於一對年輕夫妻手中，他們將色彩與編織豐富日常生活，同時也秉持著永續時尚「少而精」的觀念，帶來一系列經典又浪漫的單品。

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲Nong Rak著重於可穿戴纖維藝術設計、可持續針織品 。（圖／翻攝自IG）

Nong Rak在泰文含義是「年輕的愛」，著重於可穿戴纖維藝術設計、可持續針織品，幕後推手是夫妻檔 Cherry 與Home ，兩人在2015年相遇，品牌的發展就像他們的愛情故事一樣如夢似幻。當時 Home正在完成他的大學論文，偶然一次在二手市場遇見了Cherry，恰好兩人對於時尚的理念很接近，都對永續時尚很有想法，有了共同愛好自然很快就交織萌芽，一年內兩人就閃電結婚並開始籌備Nong Rak。

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲在Nong Rak的世界裡，只有色彩與編織工藝 。（圖／翻攝自IG）

和一般服裝設計師不同，兩人並沒有深厚科班背景，但往往天馬行空的想像格外誘人。起初 Cherry 與Home成立了Nong Rak前身Vintage 服裝店，恰好兩人對於復古針織單品很有熱情，於是慢慢從選物階段著手到設計領域。Cherry 與Home希望做出視覺、觸覺雙重體驗的服裝，在Nong Rak的世界裡，只有色彩與編織工藝，巴拉克拉法帽、瑪麗珍鞋、兔子大小的毛衣和帽子，這種童話故事中的單品一點也不奇怪。像是棉花糖般呈現色彩紋理，甚至是鏤空區塊的連身衣，打破常規服裝想像。

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲說流行 。（圖／翻攝自IG）

▲少而精理念讓單品能陪伴你更久 。（圖／翻攝自IG）

Cherry 與Home以復古衣著、二手物件為靈感來源，花費許多時間在美國當地農場收集羊駝毛、滯銷紗線，因對品質的要求很高，取得的材料數量非常有限，品牌單品幾乎都是僅此一件，但也符合兩人對於「少而精」的堅持，兩人更加認同好的東西能陪你更久。

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關鍵字：

說流行, Nong Rak, 服飾, 針織

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