南台灣最新Outlet 1／26試營運！　高雄skmpark 4大獨家亮點搶先看

▲skmpark即將試營運，全台最大Coach Outlet是亮點。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／高雄報導

新光三越體系首間Outlet「skmpark」即將在1／26正式登場，佔地2.6萬坪、樓地板面積約5萬坪，主打「平均折扣3折起」，業者也掛保證，除了約10%比率的生活專櫃，其他Outlet店推出的折扣約在6.5折以下，且類別囊括精品、居家、3C、家電等，還有高達40%比種的娛樂跟餐飲，讓全家都能來耗上一整天。

南台唯一捷運可到Outlet

目前南台灣Outlet為高雄義大世界購物中心與台南三井Outlet，而義大位置於高雄市郊，需要開車才可抵達，台南目前未有捷運系統，skmpark位置在高捷草衙站旁，即便是以大眾交通工具為主的通勤族或是高雄旅客，都能方便到達。

50間全台、南部與高雄獨家品牌

Outlet全台獨家品牌有Leica、Callaway、OneTeaSpoon、Air Space、QueenShop、Harrods、伊萊克斯、iloom、Johnson、BBL Premium、RUNA CAFE、Brother、京澤拉麵、Sew So Fun手遊館、好飯寓所、貝立岡、虎爺雞飯、樂邦迷越式小圓法、活力足養生會館、毛掌櫃、沐光髮廊。

其他南部首發品牌則包括WMF、Superdry、Hurley、I.T、Nike Golf、AS、LE CREUSET、Montblanc、Salvatore Ferragamo、All Saints、Steve Madden、Honma Golf、Puma Kids、麗嬰房、Dailo+Mastina、Viveland、山水婆、Comebuy Tea、吳寶春自己做、膳魔師、Tefal、Lock & Lock、大師兄銷魂麵舖、尖牙義式廚房、繼光香香雞湯滷味。

美式「生活複合型」Outlet

結合之前開放式與遊樂園的建築特色，打造舊金山式的摩登風情，整體的色調以米白色為主，多了一點精品式的氛圍，還有大片戶外餐廳讓在地民眾享受露天氣氛，延續之前鈴鹿賽道樂園設施，還有國賓影城、大魯閣棒球打擊場等，為強調寵物友善服務，連寵物推車都可以租借，讓毛小孩可以陪飼主在室內逛街。

全台最大Coach Outlet最新店型

而Coach大手筆進駐全台最大Outlet店，店內裝潢宛如正櫃店規格，設計細節與品項都豐富到位，直接提供50%至40%的折扣，此外還有Montblanc高雄限定店、Salvatore Ferragamo高雄限定店，年後則有Polo、MK等將會陸續到位。