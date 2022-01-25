不想再被笑沒品味！掌握4招提升審美能力　養成視覺天花板

實習記者施至真／綜合報導

為什麼很多人會被評論沒有美感和品味呢？其實是因為平時太少接觸美的事物，事實上，好的生活品味與美學密不可分，然而美學需要透過培養，才能成功應用在生活中，防疫期間避免出遊，可以利用以下4點提升審美能力大法，讓你就算宅在家，也能變成超有品味的審美達人。

▲多從生活中觀察美的事物。（圖／unsplash）

＃訓練眼睛

藝術大師羅丹曾說過：「生活中不是沒有美，而是缺少發現美的眼睛」，我們的生活周遭其實有許多美好事物，例如：建築設計、雕塑藝術、繪畫展、室內擺設、穿搭時尚等，除了用心感受這些富有美感的設計，還可以藉由欣賞時尚雜誌、攝影展中的海量圖片，來訓練視覺美感。

▲用心體會生活周遭的美。（圖／unsplash）

＃電影欣賞

看電影也是一門學問呢，我們可以藉由電影中的構圖、景別、運鏡、光線、色調以及拍攝手法、鏡頭語言，來提升審美能力，大家耳熟能詳的《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《月昇冒險王國》、《海街日記》等電影，都是很好的選擇。

▲《歡迎來到布達佩斯大飯店》用色鮮美。（圖／翻攝自YouTube 電影）

＃追蹤攝影帳號

現代科技發達，想要搜尋任何資訊只要打開網路就能找到資料，除了雜誌書籍、畫展，還可以在Instagram、Flickr上找到很多厲害的攝影師，並建立美圖鑒賞庫，將喜歡的圖片作品收藏起來，久而久之就能歸納出自己的審美標準及品味，從而提升審美能力。

▲追蹤喜歡的攝影帳號，可以從中提升美感。（圖／翻攝自IG@katetheo79）

＃學習模仿

審美需要經過長時間的模仿，最後才會形成自己的風格，例如：我們在攝影時，總是有特別喜歡的拍攝角度、色彩搭配、風格氛圍；而穿搭配飾、單品材質、衣服的顏色版型，也需要經由摸索，才能找到最適合自己的美學風格。

▲學習別人的穿搭技巧，可以慢慢找出自己的風格。（圖／翻攝自IG@yulo_k）

藉由留意周遭環境提升審美能力，不但能夠懂得欣賞美麗事物，還可能在過程中找到樂趣及興趣，只要多看、多留意就能掌握審美的感覺及規律，並運用在生活當中。

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