只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然有句話說：緣分天註定，但感情的事永遠捉摸不定，12星座中哪些配對註定千迴百轉、苦苦糾結？又有誰是你萬萬不能陷入戀愛的對象。

12星座苦戀CP組合

雙子座Ｘ雙魚座

其實感情中的「雙雙」組合都帶有一點危險的成分，因為一加一等於四，你們的感情世界常夾雜著各種事物，簡單的愛情也很容易不小心弄得複雜，特別是雙子雙魚彼此吸引力極為強勁，但雙子對於感情持續力不足，但雙魚又是念舊、後勁愈來愈強的星座，兩人感情或許在某個交叉點上交會，但後面就會愈拉愈遠。

巨蟹座Ｘ射手座

這是一對容易一見鍾情卻也容易一拍兩散的星座組合，蟹座溫暖溫潤遇見熱力四射的射手，兩人火熱熱的感情總能快速點燃，但往往在彼此熟悉後才發現彼此天差地遠的價值觀與感情觀，要磨合再磨合、調整再調整，一直到彼此都不再是原來的樣子，感情也早就變質。

雙魚座Ｘ天蠍座

只是手機沒電斷線兩小時，都可以胡思亂想去查摩鐵房間、只是換了護唇膏，就急著看看肩上有沒有別人的髮絲，天蠍一旦戀愛，天線就會敏感到一種不可思議的境界，好像全世界的生物都想搶走你的情人一般，然而雙魚又是地表最容易不小心搞曖昧的星座，這一對組合彷彿人肉核彈，一旦爆開就會傷亡慘重，而且還會沒完沒了的糾纏很久！

不管遇到誰都很可能陷入一場苦戀的星座

講完前面這串苦情情人清單後，也不得不告誡以下這些一戀愛就會往苦海裡跳的星座。欸！明明該是甜甜的戀情，為何遇到你們就變苦了呢？

TOP3 雙魚座 總是搞得感情大悲大喜

其實要說最容易談到幸福戀愛的，也是雙魚！雙魚座天生感情澎拜、一談戀愛就是荷爾蒙大爆發，容易因為一個小小的悸動感到狂喜，也可能由於心上人一個皺眉狂悲，你若是想問「有沒有這麼誇張？」那認真建議你跟雙魚談場戀情，你將立即化身羅曼史主角，走入一段驚心動魄宛如詐騙般的驚戀！

TOP2 處女座 神邏輯+高標準，再完美也被嫌棄

情人只是坐在副駕睡著了，處女座也可以生悶氣到內傷！天生要求完美的處女座，為了一生幸福著想，面對愛情，標準只有拉高到神的境界，像天神一樣完美的對象，才有機會擄獲處女座頑石般的心啊！要遇見一個談戀愛已經很難，要進階交往生活就更更難，大部分都苦戀收場（苦的都是對方）。

TOP1 天蠍座 悲劇看太多，天生不看好

可能平時太愛涉獵各種苦情戲碼，以致於蠍座一旦投入戀愛，在又期待又怕受傷害的情況下，就容易把以往看過的各種苦戀劇情投射在自己身上，這種自發型胡思亂想症，當然也就讓自己陷入各種莫須有的悲傷情節中啦！

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