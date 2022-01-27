fb ig video ETtoday search mobile

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

雖然有句話說：緣分天註定，但感情的事永遠捉摸不定，12星座中哪些配對註定千迴百轉、苦苦糾結？又有誰是你萬萬不能陷入戀愛的對象。

12星座苦戀CP組合

雙子座Ｘ雙魚座

其實感情中的「雙雙」組合都帶有一點危險的成分，因為一加一等於四，你們的感情世界常夾雜著各種事物，簡單的愛情也很容易不小心弄得複雜，特別是雙子雙魚彼此吸引力極為強勁，但雙子對於感情持續力不足，但雙魚又是念舊、後勁愈來愈強的星座，兩人感情或許在某個交叉點上交會，但後面就會愈拉愈遠。

巨蟹座Ｘ射手座

這是一對容易一見鍾情卻也容易一拍兩散的星座組合，蟹座溫暖溫潤遇見熱力四射的射手，兩人火熱熱的感情總能快速點燃，但往往在彼此熟悉後才發現彼此天差地遠的價值觀與感情觀，要磨合再磨合、調整再調整，一直到彼此都不再是原來的樣子，感情也早就變質。

雙魚座Ｘ天蠍座

只是手機沒電斷線兩小時，都可以胡思亂想去查摩鐵房間、只是換了護唇膏，就急著看看肩上有沒有別人的髮絲，天蠍一旦戀愛，天線就會敏感到一種不可思議的境界，好像全世界的生物都想搶走你的情人一般，然而雙魚又是地表最容易不小心搞曖昧的星座，這一對組合彷彿人肉核彈，一旦爆開就會傷亡慘重，而且還會沒完沒了的糾纏很久！

不管遇到誰都很可能陷入一場苦戀的星座

講完前面這串苦情情人清單後，也不得不告誡以下這些一戀愛就會往苦海裡跳的星座。欸！明明該是甜甜的戀情，為何遇到你們就變苦了呢？

TOP3 雙魚座 總是搞得感情大悲大喜

其實要說最容易談到幸福戀愛的，也是雙魚！雙魚座天生感情澎拜、一談戀愛就是荷爾蒙大爆發，容易因為一個小小的悸動感到狂喜，也可能由於心上人一個皺眉狂悲，你若是想問「有沒有這麼誇張？」那認真建議你跟雙魚談場戀情，你將立即化身羅曼史主角，走入一段驚心動魄宛如詐騙般的驚戀！

TOP2 處女座 神邏輯+高標準，再完美也被嫌棄

情人只是坐在副駕睡著了，處女座也可以生悶氣到內傷！天生要求完美的處女座，為了一生幸福著想，面對愛情，標準只有拉高到神的境界，像天神一樣完美的對象，才有機會擄獲處女座頑石般的心啊！要遇見一個談戀愛已經很難，要進階交往生活就更更難，大部分都苦戀收場（苦的都是對方）。

TOP1 天蠍座 悲劇看太多，天生不看好

可能平時太愛涉獵各種苦情戲碼，以致於蠍座一旦投入戀愛，在又期待又怕受傷害的情況下，就容易把以往看過的各種苦戀劇情投射在自己身上，這種自發型胡思亂想症，當然也就讓自己陷入各種莫須有的悲傷情節中啦！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022星座運勢出爐！金牛座宜跳脫舒適圈、天蠍座事業感情面臨震盪、摩羯座桃花運爆棚

【星星教授安格斯2021/11/22-11/28星座運勢】天秤座小桃花一波波，天蠍座勿堅持己見

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

別那麼拚！網搜「6個表現」代表你需要休息，經常生病也上榜

別那麼拚！網搜「6個表現」代表你需要休息，經常生病也上榜

網揭人生必須放棄「5件事情」，才能往更好的人生邁進

網揭人生必須放棄「5件事情」，才能往更好的人生邁進

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手 只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開 難怪常常昏沉沒精神！早上別做6大NG行為：再睡5分鐘會更累 金多美、崔宇植「情侶圍巾」被熱搜　網友狂標另一半：我們也去買！ 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事 韓妞沒有痘痘困擾的原因！專家揭秘5個「長痘時不能做的事」 最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面