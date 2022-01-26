「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

▲談戀愛就變笨星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）



記者鮑璿安／台北報導

不少人都曾經聽說過「戀愛中智商為零」，因為有些人只要墜入愛河，就馬上失去理智，不管對方說什麼做什麼都答應，而且自己的行為能力也降低，就好像變成3歲小孩一樣，以下就來揭曉談戀愛就變笨星座Top 3 ！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座在戀愛過程中是完全圍繞對方打轉，心甘情願為另一半付出，只要巨蟹認定一個人，就會習慣什麼都要依賴對方，把全部的自己託付給他。所以久而久之就好像沒了對方無法生活，連原本自己能做的事情，談戀愛後都變得不會了，一幸福立刻變笨。

Top 2 金牛座

金牛座是戀愛前後差超多的星座，還沒戀愛前可以信誓旦旦說自己絕對不會變笨，不過戀愛了真的好像變了一個人，金牛可以心甘情願被騙，就算周圍的人都已經勸告過了讓金牛不要深陷其中，他們也還是會默默安慰自己，付出沒有回報也沒關係，等待對方回頭的一天。

Top 1 處女座

處女座戀愛前是清醒理智的代表，不過愛到就慘了，他們會為了另一半找一切理由，就是非要跟他在一起，處女不是不願意看開，而是他們想要裝得笨一點，讓自己的感情比較好過，而且道理處女也都懂，只是一到關鍵時刻就都變了。

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