營養師曝「年夜菜熱量」排行榜！東坡肉2500大卡還不是最胖

▲營養師公布年菜夜熱量排行榜，東坡肉竟不是最高。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

期待已久的農曆新年就是這個禮拜了，過年免不了大吃大喝，尤其大家團圓的除夕年夜飯，通常都非常豐盛，但有些菜色的熱量高到嚇人！知名營養師高敏敏就公布了年夜飯的熱量排行榜，先來了解哪些年菜是高熱量魔王，做好準備少吃一點，免得之後發胖了才後悔；她更進一步分享「吃年菜不怕胖」的5個飲食份量秘訣，學起來就能吃得開心，也不怕年後肥一圈。

高敏敏指出，很多年夜飯菜色的共通點，都是高油、高鈉的肥胖料理方式，一餐吃下來，一個人攝取到的熱量可能就超過2000大卡！她就公布多樣經典年菜的熱量排行榜，像是許多人喜歡的臘味米糕油飯（2607kcal）、紅燒獅子頭（2536kcal）、紅燒獅子頭（2536kcal）、佛跳牆（2532kcal）等熱量都超過2500大卡，東坡肉（2448kcal）也近2500大卡，而筍絲蹄膀（4103kcal）更是熱量破表，超過4000大卡、直接登上冠軍。

但高敏敏也表示，不會因此叫大家都不要吃，而是分享營養處方的份量攻略，教你怎麼吃。快把以下「吃年菜不怕胖」的5個份量秘訣記好，過年放縱口腹之慾的同時，健康飲食的小撇步也別忘。

＃豆魚蛋肉類1手掌

豆魚蛋肉類每餐吃1個手掌大小厚度，且建議將蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸等脂肪含量較高或有加工過的肉類，換成鮮蝦、花枝、魚、牛腱、肌肉、豬里肌。

＃全穀雜糧吃8分滿碗



每餐全穀雜糧類吃一碗裝8分滿就好，且像是米糕、八寶芋泥等加工食品盡量換成雜糧類，比如糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆等。

＃蔬菜1.5個拳頭



蔬菜每餐至少吃1.5個拳頭大小，像是火鍋菜、擺盤青菜、花椰菜、青江菜、茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇、掛菜等都可以，蔬菜要多多益善。

＃餐後水果1拳頭



有些人習慣餐後吃點點心，建議將牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果等各種零食換成當季新鮮水果，像是柑橘、柳丁、蘋果、草莓、櫻桃、芭樂都很推薦，且建議吃1個拳頭大小份量。

＃飲料



想喝飲料的話，建議以無糖飲品、乳製品代替含糖飲料、汽水，像是無糖茶飲、開水、鮮奶、優格、優酪乳都可以。

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