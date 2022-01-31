包・開箱／BURBERRY迷你虎紋手袋CP值超高　金色光澤款招好運

記者王則絲／台北報導

新年時節到來，穿搭手袋也要應景才行。像是今年BURBERRY推出的虎年系列就相當有看頭，今天《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞虎紋刺繡以及金色喜氣的迷你OLYMPIA包款，和適合新年的大紅色經典LOLA包。

▲《ET FASHION》本次開箱包款。（圖／記者王則絲攝）



BURBERRY於2020年首次的推出的「OLYMPIA」包款，以半月型狀以及硬挺的包型為其特色，如今已成為品牌主打的明星包款之一，幾乎每一季都會出現新鮮的變奏，為了因應2022農曆新年的虎年生肖，BURBERRY特別將虎紋印花元素注入代表性包款上，包括LOLA與OLYMPIA手袋。

▲虎紋Olympia包，NT＄34,900。（圖／記者王則絲攝、官網）



首先來看到的就是披上「虎皮」的迷你OLYMPIA手袋，以OLYMPIA包型為基準縮小成迷你尺寸，變為上方拉鏈開包的方式，為展現虎紋的質感，這回特別運用棉質混紡刺繡呈現，觸感不同於原本的皮質，令人眼睛一亮。其實時髦的動物紋一點也不局限於任何時節，即便過完了年依然不會退流行，加上這款「虎紋迷你OLYMPIA手袋」價格比起其他同款親民許多，CP值很高。

▲迷你金屬感羔羊皮拉鍊Olympia包，NT＄55,000。（圖／記者王則絲攝、官網）



接著看到另一款迷你OLYMPIA手袋，則是以金色光澤的羔羊皮質打造，保留了OLYMPIA包款前方的小拉鍊袋，背帶則是採用鍍鈀金鍊帶，兩端粗、中間細的小細節呈現，更顯個性質感，作為腋下包背起來非常時髦，過年期間替身上增添一點高貴的金色元素，彷彿能招來整年好運。

▲小型絎縫羔羊皮 Lola包，NT＄69,000。（圖／記者王則絲攝、官網）



BURBERRY經典的LOLA手袋，當然也有推出適合新年的大紅色，還有另一款近日全新推出的皮革包邊TB包，亦有相同的紅色選擇，紅色皮革X金色TB Logo成為最喜氣的組合。

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▲迷你皮革鍊條 TB 包，NT＄69,000。（圖／記者王則絲攝）