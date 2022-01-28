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小包控不怕補妝包沒地方放！7款迷你化妝品，用一次就愛上

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實習記者施至真／綜合報導

身為精緻女孩，不論旅行出遊還是日常補妝，只要帶上一組迷你隨身補妝包，就能讓妝容整天服貼、不脫妝，有些款式甚至比正裝商品還要容易入手，今天就來介紹7款超好用的迷你彩妝品，保證讓你用過就回不去！

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲迷你化妝品超可愛。（圖／翻攝自小紅書@朵黏黏）

＃雅詩蘭黛 絕對慾望熱銷唇膏限定版

說到迷你口紅，你是不是先想到大名鼎鼎的MAC子彈唇膏呢？其實不只MAC有出迷你唇膏，雅詩蘭黛針對4款熱賣色唇膏，將他們做成限定版的派對化妝組，就算包包內一次塞滿4支唇膏，也不怕佔空間。

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲雅詩蘭黛絕對慾望熱銷唇膏限定版。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

＃16brand 迷你雜誌彩妝盤

主打一手可拿，一盤完妝的「迷你雜誌彩妝盤」，內含眼影、眼線色、眉粉、腮紅、修容、打亮等多種色系，粉質細膩好暈染，可以輕鬆畫出日常百搭妝容，價格更是便宜好入手。

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲16brand 迷你雜誌彩妝盤，最多美妝網友激推。（圖／翻攝自16brand官網）

＃NARS 迷你高潮唇頰禮盒

迷你高潮唇頰禮盒收入了NARS經典的高潮腮紅以及嫩唇油，除此之外，還貼心附上輕巧版腮紅刷，送禮自用都好方便，想要自然紅潤好氣色，首選絕對先推它。

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲迷你高潮唇頰禮盒。（圖／翻攝自NARS官網）

＃Benefit 迷你四色修容盤

別因為它小小一盤，就瞧不起它，集結了人氣腮紅、珠光打亮、修容的四色修容盤，輕拍兩下就能讓臉部輪廓瞬間立體起來，快用這組迷你四色修容盤，讓自己成為全場最火辣的焦點。

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲迷你四色修容盤。（圖／翻攝自PChome）

＃3CE 迷你刷具

3CE不只彩妝超厲害，就連刷具也很實用，迷你刷具旅行包內雖然只有7支刷具，但採用雙頭設計，能夠發揮11種以上的用途，不僅體積小好攜帶，就連刷毛品質也是細緻耐用，你還不快點入手看看嗎？

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲3CE迷你刷具，彩妝新手入門首選。（圖／翻攝自3CE官網）

＃MUJI無印良品 攜帶睫毛夾

只要說到最好用睫毛夾，這款明星選手必上榜！不僅價格親民、攜帶方便，就連使用設計都超方便，只要輕輕押下塑膠扳手，不論任何角度的睫毛，都能瞬間翹起來。

▲7款迷你化妝品。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網）

▲無印良品攜帶睫毛夾，NT$150（圖／翻攝自MUJI無印良品官網）

＃innisfree 無油無慮礦物控油蜜粉

比起許多大品牌，不少小資女會選擇平價卻擁有超高CP值的innisfree蜜粉，這款蜜粉的外包裝非常迷你，因此帶在身上補妝完全不佔空間，此外粉末顆粒細緻，使用後不但控油還非常貼膚，難怪可以長期榮登蜜粉界人氣商品。

 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 迷你彩妝

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