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生活苦悶心好累？6個「抗焦慮小習慣」，從每天放空10分鐘做起

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▲▼網揭6個「抗焦慮小習慣」。（圖／Unsplash）

▲每天放空10分鐘，有益身心健康。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活緊湊，總是被各式壓力壓得喘不過氣來，讓焦慮成為日常，這樣恐慌的心情有人能輕鬆克服，但若是無法消化就容易累積成心理問題，嚴重可能引發焦慮症，日本知名禪師分享6個抗焦慮小習慣，一起來看看！

#給自己10分鐘放空時間

每天時間有限，但是待辦事項好多，導致日常生活枯燥乏味，試著每天放空10分鐘，就這樣單純發呆，什麼都不用想。

▲▼網揭6個「抗焦慮小習慣」。（圖／Unsplash）

#認真吃一頓飯

或許因為焦慮，每天都是趕東趕西，吃飯已成為例行公事，你多久沒認真去感受食物的感覺，放下心中思緒紛擾，好好吃一頓飯。

#有獨處時間

獨處的時候，可以從複雜的人際中脫身，回到真實的自我，慢慢深呼吸來享受內心的平和，掌握自己的節奏感。

▲▼網揭6個「抗焦慮小習慣」。（圖／Unsplash）

#睡前不想煩惱事情

很多人焦慮失眠就是因為睡前想太多，切記睡前5分鐘放空思緒，即便短短5分鐘就能重置身心。

#設立生活和工作邊界

謹記好好工作、好好生活，如果可以的話，最好設立生活和工作的邊界感，回到家就切換成下班模式，專心休息就好。

▲▼網揭6個「抗焦慮小習慣」。（圖／Unsplash）

#不需要所有人喜歡

別期待自己和每個人都能融洽相處，或是大家都能喜歡自己，這個想法簡直是天方夜譚，要知道討好的心理容易帶來壓力和煩惱，面對人際關係應該換種心態，不過分強求，才不怕難受。

關鍵字：

抗焦慮, 生活習慣

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