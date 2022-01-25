用對精油也能招桃花！4種精油芬芳開運法　想旺財運選這款

▲精油除了能帶來芬芳，也能影響氣場運勢。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝unsplash

不少人都會在新年時添購開運小物，為新的一年招來好運，但你知道嗎？許多人喜歡用來為居家空間芳香的精油，其實在氣味風水中，不同的香味也有對應的作用。無論使用在室內空間或是直接用在身上，香氣會帶給人不同的印象，同時也影響著氣場、心境、人緣運等等，以下4種利用精油薰香開運的小秘訣快學起來，讓你享受香氣芬芳療癒的同時，也幫你招桃花、招財，改善運勢。

＃身體安康：尤加利、茶樹、薰衣草、白千層、薄荷



選用具有天然抗菌力、修護力的精油，適合用於各種空間，提升空氣清新也為周遭環境打造保護屏障，強化自身健康正向力量。

＃桃花滿開：依蘭依蘭、玫瑰天竺葵



花香調精油柔美的香氣本身就令人愛不釋手，充滿異國風情的依蘭更是許多香水中會添加的氣味，單身者適合用於臥房中薰香，或添加於身體乳液等日常肌膚保養中，讓依蘭、玫瑰天竺葵自然的迷人香氣提升自我魅力與氣場。

＃財源廣進：乳香



乳香有精油之王之稱，萃取自樹木，自古即用於宗教儀式，象徵著尊貴與神聖，柔和安穩的木質香氣適合用於淨化心靈，讓人感受沉靜與富足，適合用於各種環境薰香，遠離負能量，幫助財運到來，添加於臉部肌膚保養中則具有天然抗氧化功效。

＃事業順利：甜橙、葡萄柚、檸檬、佛手柑



柑橘調精油清新濃郁，可幫助提振精神，賦予豐沛活力能量，可使用於辦公環境薰香，提升工作上積極正向的氣場，甘甜的香氣同時讓自己及周遭的人感到心情愉悅，為職場升遷、人脈建立加分。

▲唯有機 乳香單方精油，5ml，NT$1,080。



通過歐盟ECOCERT有機認證，以100%有機植物精華萃取，香氣淡雅並散發天然木頭香，可幫助安定情緒，且含有多重的抗氧化活性成分，可預防肌膚老化及乾燥脫皮。

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 純香精油，明煥，10ml，NT$1,300。



100%天然調和的純香精油，透過蒸餾、壓榨等手法，萃取自產地純粹的芳香植物，主要成份含有葡萄柚、佛手柑、橙花，能煥發新神、提振活力。

▲Neal's Yard Remedies 綠花白千層精油，10ml，NT$450。



綠花白千層具有清新的香氣，與茶樹有著相似的功效，有著多重的淨化功效，特別在寒冷的天氣時，能夠強化防護、暢通呼吸、提振精神。

▲NEOM 歡愉享樂精油，10ml，NT$950。



歡愉享樂精油調和伊蘭伊蘭、乳香、廣藿香與其他13種天然精油，溫暖調性的伊蘭伊蘭香，搭配濃厚並予人放鬆感受的乳香和廣藿香，創造出迷人的放鬆氛圍。

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