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免萬元！7100元入手Tiffany　情人節送「小藍盒」讓女友眼睛發亮

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文／C編

農曆新年過後，西洋情人節也進入倒數，還在思考該送什麼禮物的人，「小藍盒」絕對是不會錯的送禮首選，「Her森森」推出多款Tiffany&Co.純銀項鍊與手鍊，包你送禮送到心坎裡。

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▲▼Tiffany,Her森森。（圖／Her森森）

▲多款Tiffany&Co.純銀項鍊與手鍊，萬元內就能入手經典款。點我購買

Tiffany&Co. 經典款925純銀項鍊（多款任選），售價7980元、特價7100元

萬元內就能買到讓另一半心花怒放的「Tiffany小藍盒」，經典的雙心銀牌包含有Tiffany藍、粉紅、正紅、桃紅、銀色等，還有「心心相印」甜蜜寓意。

Tiffany&Co. 經典款925純銀項鍊（七款任選），售價7580元、特價6649元

經典款已經擁有，或是想找獨特但又具有辨識度的款式，可以看看X塗鴉符號墜飾、鏤空心型、迷你相思豆、淚滴墜飾，設計簡約好搭配，天天都能戴。

Tiffany&Co. 心牌925純銀手鍊，售價16980元、特價11980元

說起Tiffany手鍊，「心牌」款式肯定是經典中的經典，要選手鍊，選它絕對不會錯！特價一口氣現折5000元，此時購入正划算。

Tiffany&Co. 藍綠雙面大愛心純銀項鍊，售價8999元、特價8820元

如果想選一款存在感相對高一點的款式，尺寸稍大且單面經典Tiffany藍心形墜飾，會是較好的選擇。

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▲▼Tiffany,Her森森。（圖／Her森森）

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Tiffany&Co. Loving heart 925純銀項鍊，售價12800元、特價7880元

集結經典、時尚、簡約好搭配的特點，讓喜愛Loving heart鏤空愛心設計的人也很多。冬季配戴，搭上毛衣，輕鬆營造時尚感。

關鍵字：

Tiffany&Co. , Tiffany, 情人節, 西洋情人節, 項鍊, 手鍊, 送禮, Her森森

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