情人節送Kate Spade小皮件！810元起入手　CP值爆高

文／C編

情人節即將到來，還不知道要送什麼的人，送皮件是絕對不出錯的選擇之一。「Her森森」推出「美系精品 Kate Spade限量發售」活動，包含卡片夾、長夾、包款等，最低810元就能入手，對於預算有限的人來說，是個相當體面的送禮選擇。

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Kate Spade 防刮皮革貓咪圖案卡片夾，售價5000元、特價1511元

多層卡片夾，能一次收納日常必備的悠遊卡、信用卡、證件等，實用性極強。貓咪造型且撞色設計，從包包內拿出時，也能給周圍人眼睛一亮的驚喜感。

Kate Spade His Hers 情人對話2入組票卡夾／行李吊牌，售價1080元、特價810元

兩入一組的行李吊牌，一人拿His、一人拿Hers，成對的配件，特別適合情人節。雖然暫時出不了國門，但近期在國內旅行時就能一起使用，整趟旅程的幸福氛圍就從這種小細節開始。

Kate Spade 專櫃款 荔枝紋旋鈕翻蓋手提／斜背二用包（灰藍／中），售價6291元、特價5914元

對於小資女來說，方正外型的包款能作為時髦公事包使用，能手提、能肩背，能隨意切換上班時的專業感與下班後的休閒感。

Kate Spade Margaux系列撞色／素面牛皮拉鏈斜背包（多色可選），售價7980元、特價2399元

如果另一半平常習慣搭配小包，選擇這款最適合。一口氣現折4000元以上，同時有單色與雙色款，共五種配色包含飽和的藍紫色、蜜桃橘、螢光桃以及清新感十足的藍白配色、粉白配色可選，適合各種不同穿搭風格的女友。

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Kate Spade 拼色荔枝紋／防刮十字紋拉鍊長夾，售價4100元、特價3854元

想招財就從長夾開始！將紙鈔好好的收納在內，善待錢財，期許新的一年財運滾滾。這款拉鍊長夾包含紙鈔層、12層卡片夾、拉鍊零錢層，也有能收納手機的厚夾層，外觀設計簡約、採用防刮皮革、多色可選，用上許多年絕對不成問題。