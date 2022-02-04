fb ig video ETtoday search mobile

開工前搶便宜敗一波！99元就能買到超時髦風衣洋裝

>

文／C編

開工進入倒數，趁著剛領到年終獎金、拿到壓歲錢，再掃一波新衣服很可以，「Her森森」推出「萬件女裝$99up」活動，英國柏靈頓熊雪貂絨套裝三件組竟千元有找，此外還有包含百搭韓系翻領西裝連衣裙、鋪棉保暖大衣、暖褲、顯瘦洋裝等單品，萬件女裝超好逛。防疫時期不想出門，也能在家動動手指掃貨一波超方便！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲,Her森森。（圖／Her森森）

▲女裝最低價99元起。點我購買

英國柏靈頓熊頂級雪貂絨套裝（外套＋長褲＋T恤－三件組），原價5880元、特價699元

運動時尚風潮越來越熱，休假時穿成套運動套裝，既休閒還能保有時尚感。簡約的柏靈頓熊Logo點綴在服裝上，同色系的外套、長褲為一組，甚至連內搭T恤都不用煩惱，懶人時尚一套搞定。

艾米蘭 韓系翻領排扣西裝連衣裙（S~XL），原價199元、特價99元

撿便宜必入手！99元買下風衣式排扣西裝連衣裙，開工上班穿這件超時髦，小墊肩款式氣勢十足，走進辦公室立馬給人嶄新印象。

MsMore 寬鬆顯瘦棉T恤印花口袋洋裝，原價1680元、特價299元

懶癌一族衣櫃必備款，洋裝一套就能出門！棉質布料讓膚觸極佳，袖口小落肩的設計還能修飾手臂線條，穿著舒適又能修飾身材，有什麼理由不敗一波？

蘭陵（3＋1入）加厚加絨蓄暖長褲，原價2280元、特價599元

內裡刷毛材質，在冬季穿著超保暖，並採用窄管版型修飾雙腿比例，百搭設計不管休閒、上班都合適。4件600元有找，平均下來一件不到150元，絕對是冬季衣櫃超划算的實穿款單品。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲,Her森森。（圖／Her森森）

▲女裝最低價99元起。點我購買

限量下殺，MONS時尚修身顯瘦鋪棉保暖大衣（3色任選），原價2980元、特價899元

冬季禦寒，人人都該有一件長版修身剪裁大衣。在氣溫沒那麼低時，搭配短裙、短褲露出美腿，也能保暖有型；當冷氣團來襲時，搭配長褲用保暖穿搭出門時，依舊顯瘦，不因為禦寒而犧牲美感。

關鍵字：

女裝, 柏靈頓熊, 艾米蘭, MsMore, 蘭陵, MONS, 外套, 發熱褲, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格 交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面