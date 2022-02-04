開工前搶便宜敗一波！99元就能買到超時髦風衣洋裝

文／C編

開工進入倒數，趁著剛領到年終獎金、拿到壓歲錢，再掃一波新衣服很可以，「Her森森」推出「萬件女裝$99up」活動，英國柏靈頓熊雪貂絨套裝三件組竟千元有找，此外還有包含百搭韓系翻領西裝連衣裙、鋪棉保暖大衣、暖褲、顯瘦洋裝等單品，萬件女裝超好逛。防疫時期不想出門，也能在家動動手指掃貨一波超方便！

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英國柏靈頓熊頂級雪貂絨套裝（外套＋長褲＋T恤－三件組），原價5880元、特價699元

運動時尚風潮越來越熱，休假時穿成套運動套裝，既休閒還能保有時尚感。簡約的柏靈頓熊Logo點綴在服裝上，同色系的外套、長褲為一組，甚至連內搭T恤都不用煩惱，懶人時尚一套搞定。

艾米蘭 韓系翻領排扣西裝連衣裙（S~XL），原價199元、特價99元

撿便宜必入手！99元買下風衣式排扣西裝連衣裙，開工上班穿這件超時髦，小墊肩款式氣勢十足，走進辦公室立馬給人嶄新印象。

MsMore 寬鬆顯瘦棉T恤印花口袋洋裝，原價1680元、特價299元

懶癌一族衣櫃必備款，洋裝一套就能出門！棉質布料讓膚觸極佳，袖口小落肩的設計還能修飾手臂線條，穿著舒適又能修飾身材，有什麼理由不敗一波？

蘭陵（3＋1入）加厚加絨蓄暖長褲，原價2280元、特價599元

內裡刷毛材質，在冬季穿著超保暖，並採用窄管版型修飾雙腿比例，百搭設計不管休閒、上班都合適。4件600元有找，平均下來一件不到150元，絕對是冬季衣櫃超划算的實穿款單品。

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限量下殺，MONS時尚修身顯瘦鋪棉保暖大衣（3色任選），原價2980元、特價899元

冬季禦寒，人人都該有一件長版修身剪裁大衣。在氣溫沒那麼低時，搭配短裙、短褲露出美腿，也能保暖有型；當冷氣團來襲時，搭配長褲用保暖穿搭出門時，依舊顯瘦，不因為禦寒而犧牲美感。