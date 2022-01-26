fb ig video ETtoday search mobile

別那麼拚！網搜「6個表現」代表你需要休息，經常生病也上榜

>

▲▼網搜「6個表現」代表你需要休息 。（圖／Unsplash）

▲適當休息是為了走更長遠的路。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人精神緊繃，每天習慣與壓力為伍，就像是橡皮筋處於緊繃狀態，再不小心就會斷成兩半，長期在緊繃高壓狀態，傷心又傷身，網搜出現以下「6個表現」告訴你需要休息了，請即刻為自己按下暫停鍵，調整心態後，才能繼續走下去。

▲▼網搜「6個表現」代表你需要休息 。（圖／Unsplash）

#注意力無法集中

做什麼事情都無法專心，使得工作總是沒有想法，進度緩慢，是時候讓自己緩一緩，給頭腦一點時間慢慢整理，休息一下讓思緒更清晰。

#提不起勁

每天制式的上下班，對於任何事情失去熱情，做什麼都提不起勁，無心注意周遭發生的事情，只沉浸在自己的疲憊裡。

#總是往壞處想

做任何事情總是想到最不好的一面，習慣讓自己處於憂慮中，對自己沒信心，總覺得什麼都做不好，最近好像也很少為了什麼事情，開心大笑了。

▲▼網搜「6個表現」代表你需要休息 。（圖／Unsplash）

#經常生病

人家說心理會影響身體，最近容易生病，小病不斷，這時是身體釋放警訊提醒你，必須要好好照顧自己。

#常為小事崩潰

脾氣說來就來，有時更因為小事情讓情緒大爆發，讓旁人摸不著頭緒，要記得適時釋放情緒，別老是累積一堆突然爆發，這樣很不健康。

▲▼網搜「6個表現」代表你需要休息 。（圖／Unsplash）

#失眠睡不好

人有時候越累反而越睡不著，躺在床上腦筋不停的運轉，難以入睡，要知道長時間睡眠不足，會影響身體運轉機制。

►生活苦悶心好累？6個「抗焦慮小習慣」，從每天放空10分鐘做起

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

金多美只穿「平底鞋」也有九頭身！11字「鉛筆腿」實在太逆天

最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應 41歲阿嬌撞衫楊冪女神對決！「蝴蝶結上身超凍齡」網認雙贏 新年大掃除小蘇打5妙用：衣服發黃、油煙水垢都靠它解決 羅霈穎精品拍賣吸百人繳20萬元參與　愛馬仕包5千元起標最夯 2022年健康運最好的星座TOP 3！各星座注意要點，金牛小心閃到腰 大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面