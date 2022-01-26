別那麼拚！網搜「6個表現」代表你需要休息，經常生病也上榜

▲適當休息是為了走更長遠的路。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人精神緊繃，每天習慣與壓力為伍，就像是橡皮筋處於緊繃狀態，再不小心就會斷成兩半，長期在緊繃高壓狀態，傷心又傷身，網搜出現以下「6個表現」告訴你需要休息了，請即刻為自己按下暫停鍵，調整心態後，才能繼續走下去。

#注意力無法集中

做什麼事情都無法專心，使得工作總是沒有想法，進度緩慢，是時候讓自己緩一緩，給頭腦一點時間慢慢整理，休息一下讓思緒更清晰。

#提不起勁

每天制式的上下班，對於任何事情失去熱情，做什麼都提不起勁，無心注意周遭發生的事情，只沉浸在自己的疲憊裡。

#總是往壞處想

做任何事情總是想到最不好的一面，習慣讓自己處於憂慮中，對自己沒信心，總覺得什麼都做不好，最近好像也很少為了什麼事情，開心大笑了。

#經常生病

人家說心理會影響身體，最近容易生病，小病不斷，這時是身體釋放警訊提醒你，必須要好好照顧自己。

#常為小事崩潰

脾氣說來就來，有時更因為小事情讓情緒大爆發，讓旁人摸不著頭緒，要記得適時釋放情緒，別老是累積一堆突然爆發，這樣很不健康。

#失眠睡不好

人有時候越累反而越睡不著，躺在床上腦筋不停的運轉，難以入睡，要知道長時間睡眠不足，會影響身體運轉機制。

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