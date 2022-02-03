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春節大魚大肉一定變胖！假期在家用「6款運動小物」維持身材好簡單

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實習記者吳昀庭／綜合報導

春節團聚圍爐，餐餐都是大魚大肉，長達9天的年假只吃不動，一不小心就會胖個幾公斤，想要維持身材，不如添購幾款居家運動道具，趁放假期間在家運動瘦身吧！這裡就精選了瑜珈抗力球、水壺鈴等6款「春節必備運動道具」，讓你在大快朵頤之餘，也能保有健康好體態。

1. USHAS 瑜伽運動按摩舒壓長滾筒

台灣運動品牌Ushas的瑜伽滾筒選用軟硬適中的無毒EVA材質，結合半稜紋路設計，讓你能充分按摩到後背、臀部、大小腿等部位，讓緊繃的肌肉放鬆，達到深層按摩的效果，而且顏色選用恬靜的莫蘭迪色系，兼具了時尚與質感。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲USHAS 的瑜伽運動按摩舒壓長滾筒。（圖／Pinkoi提供，下同）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

2.FOSFIT Pinkoi x Hello Kitty 智能計數兩用跳繩

運動用品品牌FOSFIT攜手Pinkoi x Hello Kitty，推出獨家聯名的智能計數兩用跳繩，它可以自由切換有繩、無繩模式，360度流暢轉軸設計，讓你運動時靜音不打結，並能顯示卡路里、計數，讓你隨時追蹤健身成果。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

3.ELECOM 甜甜圈瑜伽抗力球 50cm

ELECOM的甜甜圈瑜伽抗力球像個坐墊，隨便擺在家中就能打造專屬運動空間，獨特造型和特殊防爆材質，讓你坐在上面就能訓練核心肌群，以其他姿勢搭配抗力球使用，也能緊實大腿、臀部，放鬆肩膀、背部等等。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

4. IKEHIKO專賣店 富士山瑜伽墊

日本品牌IKEHIKO的瑜伽墊嚴選九州蘭草編織而成，經歷細膩整染工藝、多層次圖案編排，帶來氣味清香、觸感不黏膩的高質感，上面圖案是日本具代表性的富士山與櫻花美景，讓你感受到純正日式風情。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

5. MOTUS DYNAMIC Motus Orbit+ 新一代不會掉呼拉圈

運動用品品牌MOTUS DYNAMIC以獨家推出不會掉的科技呼拉圈，讓你輕鬆鍛鍊腰部，呼拉圈軌道可調節大小，各種腰圍的人在扭動時，都能有流暢又寧靜的體驗，半夜想運動也不用擔心吵到別人，而且體積小巧好攜帶。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

6.MAGIPEA 可調式水壺鈴

設計品牌MAGIPEA的可調式水壺鈴是充氣式設計，外出攜帶方便、在家好收納，能透過調整水壺鈴中的水量，打造專業漸進式訓練，只需一顆就能同時鍛鍊全身部位。

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

▲春節運動道具。（圖／pinkoi提供）

關鍵字：

pinkoi, 春節, 新年, 運動, 器具, 健身

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