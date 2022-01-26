確診編輯曾至LV男裝趴！「現場狀況還原」9男星、KOL緊急快篩

▲確診者曾至台北101 LOUIS VUITTON 男裝專賣店 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台北市衛生局證實有一確診者曾到精品Louis Vuitton（LV）21日的男裝店開幕派對，由於當天活動盛大，共邀請9位男星包括陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、范少勳、張軒睿、林哲熹、章廣辰、李智凱以及李齊，另也有許多VIP顧客與KOL參與。目前藝人都已經進行快篩，結果均為陰性，品牌也安排將當日出席名單造冊交予衛生局，而當時的現場狀況也被翻出。

▲LOUIS VUITTON 男裝專賣店21日開幕，邀請男星、媒體與VIP貴賓出席 。（圖／品牌提供）

確診案例雜誌編輯18518，為案18375房仲的客戶，足跡曾至LV男裝店開幕派對。據了解，21日當天下午在台北101 四樓都會廣場舉辦活動，LV設置男裝專門店並邀請藝人與媒體、嘉賓出席，主要安排逛店與採訪環節，進場時均有配合防疫實聯制，並要求佩戴口罩逛店。但因現場也有提供酒水與點心，參加者因此有可能脫下口罩交談飲食。

▲受邀藝人第一時間自行做快篩，目前全部呈現陰性。（圖／記者黃克翔攝）

藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、范少勳、張軒睿、林哲熹、章廣辰、李智凱以及李齊得知與確診者足跡重疊，都自行做快篩，目前全部呈現陰性。LV接到通知後，男裝店即刻停業三天並清消，同時已將當天參加的賓客名單造冊，工作團隊也已在第一時間自行快篩，全數陰性。 另外，KOL Kiwi 李函也在受邀名單之上，她於第一時間在IG 限時動態PO出快篩陰性消息。

▲KOL Kiwi 李函在IG 限時動態PO出快篩陰性消息 。（圖／翻攝自IG）