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試・開箱／一抹就融化在雙唇間！情人節就送唇膏，助攻愛情更升溫

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

情人節在過年之後緊接著登場，還沒想到要送什麼好禮的人，兩支絕美的唇膏絕對是不錯的選擇，以下就盤點近期推出的厲害唇膏單品，不僅質地順滑好塗抹，顏色更是超多可以選擇，包準可以挑到夢寐以求的單品。

Sisley 植物閃耀水潤光唇膏，售價1600元

▲唇膏。（圖／品牌提供）

運用專業水合激活科技，一整天源源不絕的注入保濕水份，頂級的植物潤唇霜作為基底，搭配澎潤溶心植物精粹，為雙唇持續帶來最潤澤的滋養，加乘頂級水潤光奢燦科技，如同絕色潤唇霜一般，讓唇膏與雙唇合而為一的貼合親膚感，打造滿滿潤澤感受，帶來無與倫比的奢華饗宴。

蘭蔻 絕對完美唇膏2022情人節絲絨限定版，售價1250元

▲唇膏。（圖／品牌提供）

今年的情人節，蘭蔻再推唇彩神作「絲絨小蠻腰」絕對完美唇膏2022情人節絲絨限定版，首度將唇膏體化為心型，讓人塗抹的瞬間都有戀愛的感覺，同時上市2色全新色選，以冬季大勢木質棕紅為色調，擦起來極為顯白又可以凸顯人格特色。

Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏，售價1100元

▲唇膏。（圖／品牌提供）

史上最輕盈的滑順質地，賦予雙唇柔美微霧的薄紗染唇效果，也非常適合隨意混搭色彩，創造花瓣般的漸層感，擦上時色澤可輕柔貼合肌膚，重複疊擦也不造成唇肌負擔，天然蜂蠟與維他命E、C使雙唇一整天維持令人想親吻的柔嫩感，同時8小時持久顯色，當取下唇膏蓋、旋出唇膏時，可發現貼心的45度微翹唇膏弧度，塗抹時可完美吻合唇形，不需要鏡子也能快速上色，全天約會也不掉漆。

關鍵字：

sisley, bobbi brown, lancome, 唇膏, 唇彩, 彩妝

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