巴黎高訂周／DIOR以刺繡回歸初心　強調「真實」放話不進元宇宙

記者林明瑋、王則絲／台北報導

2022春夏巴黎高級訂製服揭開序幕，DIOR在首日登場，工藝是高級訂製服的精髓，也是DIOR在系列中強調的重點，有種回歸初心之感，憑藉大有來頭的精緻「刺繡」貫穿其間，值得好好品味。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri更提到：「我很喜歡我們可以創造一些『真實』的事物，別期待近期內我會加入元宇宙的世界。」。

▲DIOR 2022春夏高訂於日前發表。（圖／品牌提供，以下同）



延伸上一季高訂自印度刺繡獲得的靈感，本季Maria Grazia Chiuri找來了印度藝術家夫妻Madhvi Parekh與Manu Parekh合作，並攜手孟買的 Chanakya 工藝學校共380位刺繡工匠與學生，將兩人的作品打造成秀場牆上掛的22巨幅刺繡作品，瑰麗又十分有氣勢。

▲Maria Grazia Chiuri本季找來印度藝術家夫妻Madhvi Parekh與Manu Parekh合作。



Maria Grazia Chiuri 替DIOR 2022春夏高訂端出了64套服裝，色彩低調、手法卻很精彩，從第一套的連體衣開始，便讓人目光移不開，密集凸出的繡線展現技法繁複，多套服裝中可以發現，在這裡刺繡並不是以裝飾的角色出現，而是化身為布料、成為衣裝結構，體現在緊身褲外，網紗禮服也是細緻亮點。對比秀場上亮眼的畫作，本季高訂反差得簡潔，一系列米杏色調的俐落造型，包括經典Bar Jacket套裝、褲裝、斗篷、垂墜禮服⋯⋯展現的是高級與典雅。

▲將精美刺繡化為布料本體。



Maria Grazia Chiuri創造此系列，憑藉刺繡彰顯高訂應呈現的卓越工藝，她認為一個時裝秀並不能說是一位設計師的作品，而是眾多藝術家、匠師的合力傑作，以此強調時裝身為「實體」真實感，她提到：「此系列主要想傳遞的是人與人的互動。對於大家一窩蜂地前往虛擬世界發展，我帶著有些批判的想法。我很喜歡我們可以創造一些『真實』的事物，別期待近期內我會加入元宇宙的世界。」

▲本季多以黑白灰色調打造，廓形俐落簡潔。



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