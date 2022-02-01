泡湯好愜意！烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

文／C編

寒冷的冬天，正是適合泡湯的季節，「Her森森」現正開賣烏來「山之川溫泉會館」湯屋券，烏來除了泡湯也可以走走逛逛，從台北出發車程僅需半小時左右，從別的地方前往來一趟微旅行也適合，72小時快閃開賣，非常值得手刀衝一波！

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▲山之川溫泉會館雙人湯屋券，原價1500元、特價679元。點我購買。



山之川溫泉會館位於新北市烏來區，環境依山傍水，景觀雅緻，走至戶外就能將烏來南勢溪的優美景色盡收眼底。不需花太久的車程，就能從高樓林立的城市中，轉換到被大自然芬多精圍繞的氛圍。

座落在烏來溫泉區的山之川溫泉會館，其溫泉為碳酸氫鈉中性略鹼泉質，無色無味，也就是所謂的「美人湯」，對皮膚有保養效果。

雙人溫馨湯屋內面著一片蓊綠山景，邊泡湯邊看美景，還備有沙發與電視，使用期間還能在湯屋內愜意收看電視，邊泡邊休息，休閒步調，讓人緊繃情緒與緊湊腳步，一下子就能放鬆下來。

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▲山之川溫泉會館雙人湯屋券，原價1500元、特價679元。點我購買。



「Her森森」推出烏來「山之川溫泉會館」雙人溫馨湯屋1.5小時＋雙人下午茶點，原價1500元、特價679元，平假日皆能使用，不記名的電子票券，下單後立刻就能派上用場。泡湯還能享受美景，又不用捨近求遠，現在入手正是時機。