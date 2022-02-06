韓星的「透明感底妝」怎麼做到？掌握1關鍵就能不浮粉、抗暗沉

文／美人圈

上妝粉感總是厚重、不服貼？觀察明星的妝容，那種好像沒上妝的通透感是怎麼做到的？韓星化妝師解密通透感「妝前飾底」是關鍵，透過妝前乳矯正膚色，更能增加底妝透明感！今天帶來韓星化妝師「底妝透明感技巧」，快學起來、畫出輕透高服貼持久，整天不黯沉的底妝吧！

化妝師通透底妝、抗暗沈技巧：妝前飾底校正膚色

雖然膚色不均須要靠粉底修飾，但粉底越上越多，其實也會讓粉感越重，也就沒有那種透明感，所以很多化妝師都特別注意「妝前飾底」的步驟，妝前先以粉色或藍色飾底修飾暗沈部位膚色，綠色飾底修飾泛紅，妝前先讓膚色更加均勻，後續粉底量就可以最大化減少，降低妝後粉感。

另外，也可以在局部易出油的部位使用有控油效果的妝前乳，以控制肌膚出油度，來達到減緩粉底氧化的速度，幫助後續底妝更持久，抗氧化不易暗沈！

化妝師通透底妝、抗暗沈技巧：粉底融合妝前乳

除了妝前步驟之外，化妝師也推薦將粉底及妝前飾底乳混合，不僅降低粉底的粉感、讓妝感更加透亮，還可以大大提升粉底潤澤度！化妝師推薦可以將粉底融合些許帶珠光的妝前乳，用1：1的比例混合，接著以海綿或美妝蛋輕拍推開，讓妝感更加輕透，從內層透出的光澤好像是肌膚天生的一樣，打造出偽素顏裸妝！

化妝師通透底妝、抗暗沈技巧：霧面高光增加透明感

一般完妝後都要用蜜粉定妝，但是帶霧感的蜜粉很容易讓妝感變得更有粉感、通透感降低，化妝師建議：可以在局部以「霧面高光」增加底妝透明感，像是容易凹陷的蘋果肌、額頭、下巴部位，以鬆散的蜜粉刷輕輕掃上一層霧面高光，就能增添底妝的透明無粉感。

化妝師通透底妝、抗暗沈技巧：局部蜜粉、定妝噴霧定妝

在全臉完妝後，可以先用一把比較小的蜜粉刷或眼影暈染刷，針對比較容易出油的T字部位、額頭或下巴等等沾取蜜粉，以輕輕「點壓」的方式局部定妝，蜜粉會更加服貼，接著在全臉噴上一層定妝噴霧，這樣局部定妝的方式不僅不會破壞底妝原本的光澤感，還可以針對容易出油的局部部位加強定妝效果。

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