羅霈穎精品拍賣吸百人繳20萬元參與　愛馬仕包5千元起標最夯

▲羅霈穎留下的愛馬仕柏金包是拍賣會焦點，5,000元起標。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

結合羅霈穎生前喜愛的愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）等123件精品，以及哥哥羅青創作與收藏50件書畫的「閃亮的回憶」公益拍賣會，今下午於W Hotel登場，上午11時先舉辦預覽會並接受參加競標民眾辦牌，開放短短一個多小時已有超過百位民眾繳交20萬元的辦牌保證金，準備下午競標心儀拍品，男性競標者對於書畫特別有興趣，而女性則將焦點放在名牌精品，坦言名牌包5,000元的起標價非常吸引人。

▲「閃亮的回憶」公益拍賣會吸引民眾繳交20萬保證金辦牌競標。（圖／記者湯興漢攝）





▲長羅霈穎12歲的哥哥羅青珍藏的書畫，也登上「閃亮的回憶」公益拍賣會。（圖／記者湯興漢攝）



羅霈穎（羅璧玲）2020年8月3日於家中過世，大她12歲的哥哥─現代詩人、作詞人及畫家羅青，忍著傷痛整理她留下的遺物，發現她家中的擺飾、生活用品到她所穿著的衣飾、包款都是名家設計，於是興起做慈善拍賣的念頭。羅青說：「其實我對名牌一竅不通，正要丟她的菸灰缸時發現竟是Tiffany，加上朋友提醒，才開始上網查妹妹留下的東西價值，發現各個都是名家設計，因此想遺愛人間，舉辦拍賣會做公益，每年歲末捐出善款，讓大家記得她，這是我的私心。」

▲羅霈穎的愛馬仕凱莉包同樣5,000元起標。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅霈穎留下的香奈兒包是女性競標者的鎖定目標。（圖／記者湯興漢攝）



羅青委託帝圖藝術拍賣舉辦「閃亮的回憶」公益拍賣會，包括羅霈穎生前珍藏的愛馬仕、香奈兒各名牌手袋、名錶與珠寶等精品，以及羅青創作書畫及「天下樓」羅青收藏書畫同步上拍，當中羅霈穎的愛馬仕柏金包、香奈兒包、Franck Muller鑽錶詢問度最高，已吸引上百位有參加拍賣經驗的民眾辦牌準備競標，還有不少行家備妥放大鏡、燈具仔細鑑賞珠寶，預先在心中設定搶標理想價格。

▲Franck Muller鑽錶是拍賣會另一亮點。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾自備工具鑑賞珠寶。（圖／記者湯興漢攝）

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