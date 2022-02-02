3招改善換季「脫皮肌」！刺痛、乾癢就用10款「修復霜」急救

文／美人圈

冬天皮脂腺分泌少，常常可以聽到有些女生明明做了保濕，臉卻還是乾癢脫皮，底妝也容易變得斑駁、難以服貼。大家都知道皮膚乾燥要保濕，但改善脫皮的關鍵，其實在於「皮脂膜修復」！有時候一不小心踏入了保養誤區，反而更容易使肌膚屏障受損，導致乾癢、紅腫、脫皮。下面小編就來傳授「脫皮肌」保養三招，加碼推薦10款脫皮時可作為急救保養的修復霜，一起來看看吧！

改善臉部脫皮Way1：使用溫度略低於體溫的水洗臉

冬天天氣寒冷，大家總想洗舒服的熱水澡，但是使用熱水洗臉容易傷害皮脂膜，冷水則可能無法洗淨臉部髒污，因此，建議大家使用約莫30度左右的水溫洗臉，感覺到任何一點「燙」的感覺都不行，在不刺激肌膚的同時，也能達到良好的清潔效果。

▲使用溫度略低於體溫的水洗臉。（圖／大美人雜誌）

改善臉部脫皮Way2：避免改用溫和保濕洗卸商品

肌膚乾燥脫皮時，應該避免使用像是肥皂等含皂鹼成分的洗卸產品，因為裡面所含的介面活性劑容易。另外，清潔時間也不要太長，以30秒至1分鐘為限，可以減少對肌膚的威脅。卸妝產品也可以選擇乳或霜類，保留一點油脂為肌膚形成保護屏障。

▲避免改用溫和保濕洗卸商品。（圖／大美人雜誌）

改善臉部脫皮Way3：「修護皮脂膜」比補水保濕更重要！

當肌膚受傷時，它們更需要的是「護角質」而不是「去角質」，透過修護型保養品的使用，讓肌膚油水平衡，重新建立肌膚天然屏障。除了溫和保濕型的化妝水及精華液，在保養的最後一步，千萬別忘了使用含有「油脂」成分的保養品，維持肌膚鎖水功能～

▲修護皮脂膜比補水保濕更重要。（圖／美人圈）

下面小編為大家推薦幾款萬用修復霜，能牢牢鎖住肌膚水分、並修護肌膚原生皮脂膜，最適合用於脫皮肌急救。

萬用修復霜推薦1：伊莉莎白雅頓 八小時潤澤霜

熱賣超過80年，一直低調卻默默賣不停的八小時潤澤霜，在修護、舒緩、及肌膚滋潤上成效好到讓各彩妝師、保養控都人手一條！結合多種元素礦脂和維他命E，為肌膚的保濕鎖水把關，同時也能修復肌膚彈性。一直讓各界稱讚的還有它的萬用性，除了肌膚修復，可以拿來護髮、調整眉毛、還可以護唇，難怪被眾多巨星名人們捧在手掌心～

▲伊莉莎白雅頓 八小時潤澤霜。（圖／@sephora_india、elizabetharden Instagram）

萬用修復霜推薦2：DIOR 積雪草修護霜

這是DIOR第一款全效修護霜，卻一推出就大受歡迎！蘊含洋甘菊及積雪草萃取，達到72小時內修護肌膚的效果，積雪草同時可以幫助肌膚鎮定及舒緩，而且這款修護霜91%成分取自大自然，完全不含人工香料，pH值也和肌膚相近，對於敏感肌女孩們來說非常適合。

▲DIOR 積雪草修護霜 75 ML。（圖／DIOR官網）

萬用修復霜推薦3：Melvita 三重花蜜修護膏

由眾多美妝編輯推薦的三重花蜜修護膏，以蜜極效複合物作為主要成分，結合甜沒藥醇以及乳油木、蜂蠟等成分，提供肌膚所需的滋養，並深度修復乾燥肌膚，同時含有抗敏抗炎的金車草，對於肌膚的修復、鎮定、舒緩都是一把罩！而且，小小一罐的特性，攜帶起來十分便利，出門在外隨時潤唇、塗抹關節易乾裂處都沒問題！

▲Melvita 三重花蜜修護膏8g。（圖／Melvita官網、@melvitaofficial Instagram）

萬用修復霜推薦4：理膚寶水 B5全面修復霜

主打全家大小連嬰兒都可以使用的B5全面修復霜，含有5%高濃度的維生素原B5以及積雪草苷，能夠有效改善肌膚乾燥所引發的乾裂、脫皮、泛紅問題。同時，B5全面修復霜裡的保濕成分雪亞脂，可幫助補充肌膚需要的脂肪酸，達到肌膚油水平衡。肌膚問題都能一次被這款修復霜搞定，醫美雷射術後保養單擦它也OK！

▲理膚寶水 B5全面修復霜 40ml。（圖／@larocheposay Instagram）

萬用修復霜推薦5：歐舒丹 乳油木果油

被網友譽為化妝包的必備急救武器，歐舒丹的這款經典「乳油木果油」圓瓶，蘊含乳油木果油精華，在肌膚的滋養、保濕、與修護都有十分優秀的功效，額外添加的抗老化維他命E，幫助肌膚在冬天所需的滋養保護，連指緣、手肘等部位乾燥都能擦，和乾燥脫皮說bye bye！

▲歐舒丹 乳油木果油 150ml。（圖／@loccitane Instagram、歐舒丹官網）

萬用修復霜推薦6：Darphin 芳香柔潤調理膏

鼎鼎大名的熬夜膏就是它！專為忙碌常熬夜的女性設計，以高達16種純精油與乳油木果油、維他命E等植物萃取調製而成，達到醒膚，使肌膚重新擁有明亮光澤的功效，只要睡前輕敷，隔天就能告別暗沉，擁有原始發光肌！另外，它也被許多人當作急救神器，只要在發現疲倦、蒼白，脫皮的肌膚處直接塗抹，就能迅速解決肌膚問題哦！

▲Darphin 芳香柔潤調理膏 15ml。（圖／Darphin官網、@darphinsrbija Instagram）

萬用修復霜推薦7：Kiehl's 老虎草B5保濕修護霜

同樣回購率超級高的老虎草B5保濕修護霜，許多網友都表示，使用過後一秒愛上再也回不去！這款修護霜以老虎草及維他命原B5作為主要成分，分別擁有肌膚修護及保濕的功效，舒緩因乾燥產生的乾癢泛紅問題，成分簡單且溫和，對於敏感肌及剛做完醫美需要術後保養的女孩們來說，都是一個非常好的選擇。

▲Kiehl's 老虎草B5保濕修護霜 50ml。（圖／Kiehl's官網）

萬用修復霜推薦8：雅漾 再生修護霜

由眾多皮膚科醫師推薦，且獲得一票敏感肌網友們熱烈喜愛的雅漾再生修護霜，以Avène抗敏活泉水、C+細胞修復因子以及鋅銅抗菌組合作為修護霜的活性成分，能夠在48小時內有效修復肌膚，並經實驗證實，能夠提升傷口癒合效果達30%，舒緩肌膚不適的優秀效果，當之無愧是修護霜的傳說！

▲雅漾 再生修護霜 40ml。（圖／@eauthermaleavenetaiwan Instagram）

萬用修復霜推薦9：恩倍思 神奇保濕萬用霜

法國國民藥妝品牌恩倍思的這款神奇保濕萬用霜，可是女星范冰冰使用了超過3年的愛用品！主打成分98%源自大自然，包含了乳油木果油、大豆蛋白、蜂蠟、蘆薈及潤膚油五大護膚成分，給予肌膚所需的滋養，長效鎖水，舒緩乾燥帶給肌膚的不適感！除了日常保濕外，它還能當作保濕面膜、妝前打底、輕微卸妝、曬後鎮靜舒緩神器等功能，萬用霜名副其實呀！

▲恩倍思 神奇保濕萬用霜 100ml。（圖／恩倍思官網、@embryolisse_macedonia Instagram）

萬用修復霜推薦10：First Aid Beauty SOS燕麥保濕霜

曾經榮獲全美權威性最高的美妝刊物《Allure》「Best of Beauty」大獎的強效保濕霜，這款「SOS燕麥保濕霜」擁有如此強大功效的秘密就是嚴選自北美，由高純度微米燕麥萃取而成的膠狀燕麥粉，燕麥這個超級食物能夠幫助肌膚鎖水，使肌膚恢復光亮並同時得到舒緩的成效。這款強效修護保濕慕斯霜早已獲得各大網紅推薦，肌膚長期有過敏脫皮問題的女孩絕對要試試～

▲First Aid Beauty SOS燕麥保濕霜 56.7g。（圖／@firstaidbeauty Instagram）

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