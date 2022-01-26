小賈辣妻化身「人間JIMMY CHOO」！超模長腿配最新小方塊包超燒

▲海莉比伯出鏡JIMMY CHOO 2022 春季系列廣告。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

歌手小賈斯汀（Justin Bieber）超模老婆海莉比伯（Hailey Bieber）身材與帶貨能力一流，此次出鏡鞋履品牌 JIMMY CHOO 2022 春季系列廣告大片，一口氣演繹多套經典Look，以全新方塊包、托特包彰顯都市氣息。

▲洛杉磯城市全景為背景，展現海莉比伯與眾不同的都市女性風格。（圖／品牌提供）

海莉比伯去年（2021年）9月就曾公開一系列JIMMY CHOO形象照，這次再次接下2022 春季系列廣告，可見帶貨力受到肯定，此次由攝影師Pierre-Ange Carlotti 掌鏡，以洛杉磯城市全景為背景，展現海莉比伯與眾不同的都市女性風格。

▲（圖一）全新 VARENNE QUAD 小方塊單肩包，搭配霓虹亮黃色 BING 高跟鞋。（圖／品牌提供）



本季將品牌大膽靈魂注入搭配中，海莉比伯換上優雅的黑色緊身套裝，包臀裙彰顯長腿線條，手中則搭配了品牌全新 VARENNE QUAD 小方塊單肩包，以流線型與JC Logo交織創造辨識度，下身則是霓虹亮黃色 BING 高跟鞋，撞色搭配相當有海莉比伯個人韻味。此外，本季靴款也有ORIEL 短靴與CORA 短靴，都是相當幹練的廓形，搭配上超模級別美腿非常養眼。

▲Roger vivier 2022 春夏系列以《Flooded》音樂短劇為背景，Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋；Belle Vivier彩色羅緞方扣跟鞋。（圖／品牌提供）

此外，鞋履品牌Roger vivier 2022 春夏系列以《Flooded》音樂短劇為背景，創意總監Gherardo Felloni將中性元素注入高跟鞋，有全新 Viv’ Choc 方扣系列，將方扣以圓滑金屬感打造。經典花鑽系列，搭配光面緞材質非常有質感；另也有Belle Vivier 系列撞色和羅緞拼接設計細節適合春夏時節。