Seiko復刻60年代經典款　5萬有找吸錶迷

▲King Seiko 1965年「KSK」復刻錶款SPB279J1，49,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO於60年代突飛猛進，在1960年推出第一只象徵高精準度的Grand Seiko，隔年再發表同樣訴求精準與經典的King Seiko，成為當時的兩大代表作。去年品牌慶祝King Seiko問世60周年曾推出定價超過10萬元的紀念錶，今年則迎來親民款，以1965年原版「KSK」腕錶為靈感，推出錶殼尺寸37毫米、共有5色的復刻錶，不到5萬元便能擁有。

▲底蓋刻有新版的King Seiko標誌。





▲King Seiko於1965年推出的「KSK」錶款。



KSK是King Seiko於1965年發布的第二代錶款，比第一款具有鮮明的棱角特色，而功能上更精進，具防水及停秒功能。品牌以此為藍本，推出5款面盤顏色分別為銀白、淺灰、炭灰、褐色及紅色的1965年「KSK」復刻錶款，承襲立體感設計錶殼造型，搭配七排鍊節的復古鍊帶，可另購皮錶帶變化風格；機芯則搭載具70小時動力儲存、防水100米的6R31自動上鍊機芯，無日期設計則是忠於原創款。

▲The King Seiko Collection褐色款SPB285J1腕錶（左）49,000元，紅色款SPB287J1腕錶49,000元。



▲King Seiko系列錶款推出可替換式皮革錶帶供選購。

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）也從歷史激盪出新意，今年是將「靈感源於建築」定調為品牌理念屆滿20周年，特別推出5大建築系列推出限量錶慶祝，首發為全球限量2022只的All Dial羅馬競技系列限量錶，煤灰色顆粒錶盤採用多層環形結構，面盤邊緣的凸起設計猶如空中俯瞰古羅馬競技場的看台座位，噴砂質感則演繹歷經歲月的千年石材，圓拱式的時標也源自拱廊；內載瑞士官方天文台（COSC）認證的自動上鍊機芯，自動盤上裝飾日內瓦波紋和MIDO標誌，隨錶配備專屬錶盒及一枚收藏紀念牌，更添收藏價值。

▲MIDO ALL DIAL羅馬競技系列20周年限量錶，43,900元。（圖／MIDO提供）

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