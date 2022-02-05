fb ig video ETtoday search mobile

瀏海不聽話看起來超沒精神！4步驟吹出蓬鬆髮根、顯瘦弧度

>

文／美人圈　圖／翻攝自Youtube@kiu기우쌤

不管怎麼吹整，瀏海就是沒辦法乖乖聽話，那可能問題就是出在長期瀏海只分一邊，導致髮流固定的關係！今天帶來韓國髮型師的「蓬鬆瀏海整理」技巧，從調整髮流到吹整技巧通通都有，讓你打造出蓬鬆髮根及超顯瘦瀏海～

蓬鬆瀏海整理技巧步驟一：噴濕髮根，調整髮流

很多人瀏海無法乖乖聽話的原因就在於，長期瀏海只分同一側的關係，導致髮流方向已經定型，因此不管怎麼整理，髮根都會有一個外翻的角度。我們在整理瀏海前，要先將髮根噴濕，並將瀏海往前吹整，在吹的同時稍微帶點力度的將髮根往髮流反方向拉。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

接著將瀏海分區，沿著頭髮分線取一片頭髮，大概是從側面看有一條明顯的平行線、正面看則是斜線的分區範圍。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

使用圓梳卡緊髮根處，並搭配吹風機往前吹整，髮型師特別強調，一定要稍微用點力氣，否則很容易打回原形。上層瀏海也是使用一樣的方式吹整，調整完後，髮際線瞬間被修飾，髮根也跟著站立起來。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

瀏海整理技巧步驟二：髮捲打造髮根蓬鬆度

首先在上髮捲時，先將瀏海向上拉起，噴上少量的定型噴霧可以幫助維持造型，接著從髮尾位置往上捲至髮根，並使用吹風機加熱定型。稍微冷卻以後，就可以往後腦勺方向拿起髮捲，瀏海及髮根都會變得更蓬鬆。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

瀏海整理技巧步驟三：圓梳吹出瀏海自然弧度

再分線處劃分出一束瀏海，接著將圓梳用瀏海覆蓋著，記得要卡緊髮根。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

接著使用吹風機加熱塑型2、3秒後，將圓梳往反方向推，再慢慢往回拉，就會吹出漂亮的瀏海弧度。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

瀏海整理技巧步驟四：手指調整髮根弧度

最後使用手指搭配吹風機，稍微將瀏海往中間吹整一下就完成了！

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

不僅拉長臉型、顯瘦以外，就連生硬的顴骨也會被修飾，臉型看起來更精緻、小巧。

▲瀏海吹整技巧。（圖／美人圈）

【延伸閱讀】

細軟髮必看！韓女團髮型師親授「三倍髮量蓬鬆髮根」教學，造型前這樣做髮型更持久

扁頭、稀疏髮必學！髮型師傳授蓬鬆髮根作弊技巧，「髮根墊片」調整扁塌頭型、更顯臉小

髮型師親授瀏海「墊高髮根」技巧！高顱頂、S型弧度是小臉重點，蓬鬆髮根出油也不扁塌

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

蓬鬆, 瀏海, 髮型, 吹整

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

「離婚率最低」星座Top 3公開！巨蟹最愛家、第一名忠心耿耿

「離婚率最低」星座Top 3公開！巨蟹最愛家、第一名忠心耿耿

百萬棉花糖網紅與瘦女孩撞衫！「不分尺碼」挑戰…結局神逆轉

百萬棉花糖網紅與瘦女孩撞衫！「不分尺碼」挑戰…結局神逆轉

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

看似花心「骨子裡超專情」星座Top 3 ！冠軍愛上就是一輩子

日網神準「空虛感心理測驗」！4種物體找出倦怠來源 營養師點名「3款飲料」補不了水　甚至有害健康 韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格 歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴 脫單好困難？「母胎單身」人常有的5個特質　想太多毀戀情 網傳心理測驗「選一杯咖啡種類」　看今年誰最想關注你 交往越久愛得越深的三大星座　看似悠遊花叢的他竟是深情王子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面