瀏海不聽話看起來超沒精神！4步驟吹出蓬鬆髮根、顯瘦弧度

文／美人圈 圖／翻攝自Youtube@kiu기우쌤

不管怎麼吹整，瀏海就是沒辦法乖乖聽話，那可能問題就是出在長期瀏海只分一邊，導致髮流固定的關係！今天帶來韓國髮型師的「蓬鬆瀏海整理」技巧，從調整髮流到吹整技巧通通都有，讓你打造出蓬鬆髮根及超顯瘦瀏海～

蓬鬆瀏海整理技巧步驟一：噴濕髮根，調整髮流

很多人瀏海無法乖乖聽話的原因就在於，長期瀏海只分同一側的關係，導致髮流方向已經定型，因此不管怎麼整理，髮根都會有一個外翻的角度。我們在整理瀏海前，要先將髮根噴濕，並將瀏海往前吹整，在吹的同時稍微帶點力度的將髮根往髮流反方向拉。

接著將瀏海分區，沿著頭髮分線取一片頭髮，大概是從側面看有一條明顯的平行線、正面看則是斜線的分區範圍。

使用圓梳卡緊髮根處，並搭配吹風機往前吹整，髮型師特別強調，一定要稍微用點力氣，否則很容易打回原形。上層瀏海也是使用一樣的方式吹整，調整完後，髮際線瞬間被修飾，髮根也跟著站立起來。

瀏海整理技巧步驟二：髮捲打造髮根蓬鬆度

首先在上髮捲時，先將瀏海向上拉起，噴上少量的定型噴霧可以幫助維持造型，接著從髮尾位置往上捲至髮根，並使用吹風機加熱定型。稍微冷卻以後，就可以往後腦勺方向拿起髮捲，瀏海及髮根都會變得更蓬鬆。

瀏海整理技巧步驟三：圓梳吹出瀏海自然弧度

再分線處劃分出一束瀏海，接著將圓梳用瀏海覆蓋著，記得要卡緊髮根。

接著使用吹風機加熱塑型2、3秒後，將圓梳往反方向推，再慢慢往回拉，就會吹出漂亮的瀏海弧度。

瀏海整理技巧步驟四：手指調整髮根弧度

最後使用手指搭配吹風機，稍微將瀏海往中間吹整一下就完成了！

不僅拉長臉型、顯瘦以外，就連生硬的顴骨也會被修飾，臉型看起來更精緻、小巧。

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