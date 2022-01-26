厚外套可以保暖時髦兼具！學金多美、鄭浩妍6位女星穿搭最顯瘦

文／美人圈

每逢冬天，「愛水不怕流鼻水」就會成為許多女孩的寫照！為了愛美，不惜讓自己受凍、感冒，只為了降低冬季衣物的臃腫感！其實時髦與保暖也能同時兼顧，一起參考看看韓國女星「時尚外套」穿搭技巧，透過這些穿搭靈感，打造顯瘦又溫暖的造型～

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本1：金多美

這個造型其實是金多美在《梨泰院Class》中飾演叛逆少女趙以瑞的穿搭！內層的鋪毛機車外套，比起整體都是絨毛面料的泰迪熊外套來說，不僅更修身，外層的皮革材質繼擋風又時尚，加上內層的絨毛，保暖程度更提高！想要看起更顯瘦，套上綁帶長靴，將顯瘦效果發揮極致！

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本2：鄭浩妍

以《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍，除了有精湛的演技，其實還是超模出身！擁有衣架子般的好身材，好衣品更是成為許多女孩效仿穿搭的對象！這件LV的連衣裙，採用了雙層翻領的設計，微微露出脖子、鎖骨線條的方式，來減少衣服的包覆感，自然而然就可以超顯瘦～

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本3：孔孝真

全身上下都散發知性氣質的孔孝真歐膩，選擇多層次的洋蔥式穿搭，如果臉比較肉感的女孩，也可以跟歐膩一樣選擇V領毛衣，在視覺上有延伸效果，是非常修臉的顯瘦設計～另外，選擇的褲子也是冬天顯瘦穿搭的一大重點！選擇稍微露出腿部最纖細的腳踝，打造出纖細、修長的效果，肉肉女孩這招絕對要筆記起來！

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本4：金裕珍

長版大衣可以有效藏肉，修飾屁股曲線、大腿根部的肉肉，不過穿搭上可要特別注意！選擇長版的羽絨大衣就要避免多層次穿搭，否則羽絨的蓬鬆度又加上多件衣物，很容易一不小心就看起來更臃腫！金裕珍的白色羽絨大衣內搭了一件帽T，以及緊身leggings，製造出「上闊下窄」的視覺效果。加上復古的厚底老爹鞋及長襪，拉長腿型又顯瘦的運動風look就完成了～

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本5：申敏兒

如果你是屬於五五身、比較嬌小一點的女孩，這招絕對要學起來！冬天的外套面料都會選擇比較蓬鬆感的材質，小隻女孩一不小心就會被外套「吃掉」，選擇短版的款式，就跟美圖秀秀的「重塑」功能一樣，讓你不用P圖，就可以塑造出比例很好的視覺效果！

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本6：Krystal

不會穿搭沒關係！透過挑選外套的款式讓你時髦度up！像是Krystal的這款西外俐落的落肩版型，窄化了肩膀線條，而領子相交形成的V字形，露出明顯的頸部線條讓人有骨感扁身的纖細印象。搭配上修飾臉型的鐘型帽，即使包緊緊也可以超顯瘦～

韓國女星「時尚外套」保暖穿搭範本7：徐玄

透過收腰剪裁的設計，即使是具有分量感的羽絨外套，可以製造出纖細水蛇腰的效果！如果沒有類似款沒關係，可以透過加上腰帶、皮帶的單品，勾勒出腰身比例，最棒的是還可以自行調整高度，偷偷拉高比例、創造胸以下都是腿的視覺效果！

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