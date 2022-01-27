昆凌懷孕美如少女！私下是面膜控、洗澡靠它滋養全身

文／美人圈

恭喜！！昆凌、周杰倫即將迎接第三位寶寶誕生啦~昆凌那精緻臉孔和姣好身材，完全讓人難以想像即將奔三，這回就為大家帶來「昆齡保養秘訣」從保濕、消水腫、瘦身方法一次不藏私大公開，想知道昆凌維持幸福少女肌的秘訣就快來一起看看吧！

昆凌保養瘦身祕訣1：超級面膜控，連手肘也要顧到

「擁有了幸運，要夠努力才配得上這幸運！」這是出自昆凌口中的一句經典名言，而就連保養肌膚，昆凌也貫徹極致努力精神，她分享：「我自己非常喜歡敷面膜，有時候就連手肘也會敷」任何保濕細節都要顧到，不能讓細紋有一絲絲機會生存。

昆凌保養瘦身祕訣2：奉行Less is More保養觀念

今年成為香奈兒品牌大使的昆凌，也首度揭露自己的保養觀念「我一向奉行”LESS IS MORE”與其胡亂嘗試，我會挑選成分好品質好的保養品」選對1~2瓶就可以持續放心使用，絕對比神農嚐百藥卻把肌膚弄糟還來得好，而針對「保濕」與「基礎」的抗老品項也會是昆凌的首選。

昆凌保養瘦身祕訣3：泡澡時滴美容油滋養全身

保養可不能只顧面子，昆凌就連洗澡時也會發揮聰明才智，滴幾滴美容油進去泡澡，舒緩身心的同時也達到滋養肌膚效果，是非常一舉兩得的方法，這招真的很推薦大家要學起來呀！

昆凌保養瘦身祕訣4：滾輪消水腫

剛出道時，昆凌其實還帶有點娃娃臉稚氣的感覺，最主要原因其實是因為臉部很容易水腫，所以自己也鑽研了一套消水腫秘訣，為了瘦臉，昆凌會以滾輪按摩耳朵下方穴道、眼周及鎖骨，加強淋巴和血液通暢，每天早上持續按摩消腫真的很有感。

昆凌保養瘦身祕訣5：多喝水、吃高纖食物

即使生了第二胎之後，昆凌很快就在產後恢復姣好體態，真的是羨煞所有人，最主要的方法就是靠「改變飲食習慣」，昆凌平常就會養成多喝水習慣，搭配高纖食物像是紅豆、奇亞籽等等，來促進消化及腸道蠕動，讓身體代謝更順暢。

昆凌保養瘦身祕訣6：每天至少運動1小時

最後，也是最重要的！！昆凌強調自己每天總是保持充沛活力的原因在於「堅持運動」，她相信只要讓運動成為生活的一部分，自然而然就不會排斥它，而是樂在其中，每天至少運動1小時，養成健身好習慣，身心靈都會獲得巨大改變哦~

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