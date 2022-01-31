韓劇女星都留「中長髮」！金多美層次修飾臉型、孫藝珍新劇也剪了

文／美人圈

即將播出的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》日前公開劇照，朴敏英換上一頭層次剪中長髮，不僅修飾臉型、也非常幹練有氣勢，在劇中將和宋江上演甜蜜的職場姐弟戀！今天一起看看2022韓劇女星髮型範本，《那年，我們的夏天》金多美短圓臉髮型範本，《不可殺：永生之靈》權娜拉捲髮太清純！

2022韓劇女星髮型範本：《氣象廳的人們》朴敏英

將在2月首播的新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》由朴敏英、宋江主演，講述氣象局人們工作和戀愛的職場浪漫電視劇，以往韓劇造型都不出錯的朴敏英，在日前公開的劇照中也換上一頭層次剪中長髮，非常有職場高管的氣勢感！

▲朴敏英在新劇照中換上一頭層次剪中長髮。（圖／JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》）

這款中長髮幾乎沒有捲度，僅在髮尾的部位順順吹過、帶出弧度感，顯得更加知性幹練，髮根的部分則保留基本的蓬鬆度、不刻意吹出明顯的鬆度，看起來更加正式，非常適合職場人士。

▲中長髮看起來知性幹練。（圖／JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》）

雖然髮根沒有蓬鬆度，對於臉型比較需要修飾效果的人也別擔心，可以學一下朴敏英將瀏海分線往後畫出大大的C字，一樣可以在視覺上修飾及拉長臉型，更重要的事也不會讓髮際線看起來光禿禿的，是分線的小心機！

▲朴敏英將瀏海分線往後畫出大大的C字，可以在視覺上修飾及拉長臉型。（圖／JTBC《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》）

2022韓劇女星髮型範本：《那年，我們的夏天》金多美

《那年，我們的夏天》持續熱播！劇中金多美也以層次感的中短髮為主，搭配瀏海、其實非常修飾臉型，不僅兩側的線條有縮短面寬的效果，髮尾的層次線條可以在視覺上拉長臉型，是短圓臉必備的髮型範本！

▲金多美在劇中是有層次感的中短髮。（圖／SBS《那年，我們的夏天》）

這款髮型因為髮尾的層次感比較高、不太建議再另外搭配捲度，可以的話像金多美一樣做出外翻的外翹感弧度，顯得更加率性感。

▲髮尾的層次較高、不建議另外搭配捲度。（圖／SBS《那年，我們的夏天》）

2022韓劇女星髮型範本：《不可殺：永生之靈》權娜拉

權娜拉在《不可殺：永生之靈》也是美出新高度！前期一頭清純感的捲髮真的是看起來好柔弱、讓人激發保護欲，這款長捲髮重點在於鬆散的捲度，有一種要捲不捲的感覺，相當隨性自然，另外搭配瀏海更凸顯清純氛圍。

▲權娜拉在《不可殺：永生之靈》裡有一頭清純的捲髮。（圖／tvN《不可殺：永生之靈》）

後期常常將頭髮綁起，也可以注意一下她的瀏海細節，沿著髮際線根部檢出許多胎毛，不僅修飾髮際線空洞、也修飾臉型，瀏海真的很是關鍵！

▲她的瀏海不僅修飾髮際線空洞、也修飾臉型。（圖／tvN《不可殺：永生之靈》）

2022韓劇女星髮型範本：《三十九》孫藝珍

《三十九》也是今年最受矚目的新劇之一！故事講述即將邁入40歲的三個女人之間的友情、愛情現實故事，孫藝珍在劇中飾演江南皮膚科院長「車美朝」，日前公開的劇照以一頭長直髮帶出專業感、看上去也非常有魅力。

▲孫藝珍在新劇照中以一頭長直髮帶出專業感。（圖／JTBC《三十九》）

孫藝珍這款髮型髮尾近乎沒有層次感、以無捲度為主，搭配自然的旁分瀏海，氣質又知性、非常有大家閨秀感！如果是顴骨稜角比較高的臉型，也推薦搭配外翻的八字瀏海等、會更加修飾。

▲孫藝珍的髮尾近乎沒有層次、捲度，搭配旁分瀏海很氣質。（圖／JTBC《三十九》）

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