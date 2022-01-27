曾沛慈37歲升格人妻！「6秘訣」甩開痘花養出凍齡美肌

文／美人圈

2022年一開始，演藝圈好消息不斷！繼陳庭妮、胡宇威傳來婚訊之後，曾沛慈也升格人妻，滿滿喜訊實在是太讓人開心！今年37歲的她肌膚依舊保養得宜，實在讓人難以想像年輕時的她竟然也飽受痘痘所苦，以下就為大家帶來曾沛慈保養祕訣，從防曬、抗老、抗痘一次搞懂，快來一起看看吧~

曾沛慈保養秘訣1：化妝水舒緩曬後不適

曬後黃金72小時真的很重要！歷經紫外線的考驗，肌膚最明顯會感覺到灼熱感，為了避免嚴重曬傷、脫皮紅腫，這時最先要做的就是「降溫」，曾沛慈最喜歡使用化妝水來舒緩曬後敏感不適，尤其是玫瑰精華水更是她的摯愛，除了能幫肌膚降溫，還可以帶來強大的保濕修護力。

曾沛慈保養秘訣2：選擇低敏保養品

在年輕的時候，曾沛慈也曾經歷爛臉期，面對滿臉痘花，嘗試過了各種中、西醫療程，最終還是靠著選對保養品來解決困擾，她分享：「選保養品跟選情人一樣重要，一定要找到適合自己的才是最好的！」所以在購買時會偏好低敏、無酒精、無香料成分的保養品。

曾沛慈保養秘訣3：根據季節膚況調整

除了精挑細選保養成分之外，曾沛慈的保養品也會根據季節和膚況變化，像是春夏就多使用凝凍，秋冬季則調整為乳霜，讓肌膚飽水程度永遠維持在最完美的狀態。

曾沛慈保養秘訣4：每周敷2~3次面膜

因為頻繁的帶妝又卸妝，女明星的肌膚常常流失水分，想讓保濕能力再加倍！曾沛慈會養成每周敷2~3次保濕面膜的習慣，來全方位加強修護。

曾沛慈保養秘訣5：蜂蜜檸檬水養顏美容

另外，蜂蜜檸檬水也是她的心頭好，富含豐富維他命C，可以同時抗老和兼具美白效果，一直喝就會感覺到肌膚變得越來越勻淨透亮，非常推薦大家可以試試看！

曾沛慈保養秘訣6：養成每周運動333習慣

即使工作行程再忙碌，為了良好體態與膚況，曾沛慈還是會提醒自己一周至少要運動3次，每次超過30分鐘，心跳每分鐘130下，來實現運動333原則，持之以恆的鍛鍊，不只能排解工作壓力，也能成功瘦身，這麼一舉兩得，就算運動再累也不覺得辛苦了，一切都很值得~

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