fb ig video ETtoday search mobile

曾沛慈37歲升格人妻！「6秘訣」甩開痘花養出凍齡美肌

>

文／美人圈

2022年一開始，演藝圈好消息不斷！繼陳庭妮、胡宇威傳來婚訊之後，曾沛慈也升格人妻，滿滿喜訊實在是太讓人開心！今年37歲的她肌膚依舊保養得宜，實在讓人難以想像年輕時的她竟然也飽受痘痘所苦，以下就為大家帶來曾沛慈保養祕訣，從防曬、抗老、抗痘一次搞懂，快來一起看看吧~

曾沛慈保養秘訣1：化妝水舒緩曬後不適

曬後黃金72小時真的很重要！歷經紫外線的考驗，肌膚最明顯會感覺到灼熱感，為了避免嚴重曬傷、脫皮紅腫，這時最先要做的就是「降溫」，曾沛慈最喜歡使用化妝水來舒緩曬後敏感不適，尤其是玫瑰精華水更是她的摯愛，除了能幫肌膚降溫，還可以帶來強大的保濕修護力。

曾沛慈保養秘訣2：選擇低敏保養品

在年輕的時候，曾沛慈也曾經歷爛臉期，面對滿臉痘花，嘗試過了各種中、西醫療程，最終還是靠著選對保養品來解決困擾，她分享：「選保養品跟選情人一樣重要，一定要找到適合自己的才是最好的！」所以在購買時會偏好低敏、無酒精、無香料成分的保養品。

曾沛慈保養秘訣3：根據季節膚況調整

除了精挑細選保養成分之外，曾沛慈的保養品也會根據季節和膚況變化，像是春夏就多使用凝凍，秋冬季則調整為乳霜，讓肌膚飽水程度永遠維持在最完美的狀態。

曾沛慈保養秘訣4：每周敷2~3次面膜

因為頻繁的帶妝又卸妝，女明星的肌膚常常流失水分，想讓保濕能力再加倍！曾沛慈會養成每周敷2~3次保濕面膜的習慣，來全方位加強修護。

曾沛慈保養秘訣5：蜂蜜檸檬水養顏美容

另外，蜂蜜檸檬水也是她的心頭好，富含豐富維他命C，可以同時抗老和兼具美白效果，一直喝就會感覺到肌膚變得越來越勻淨透亮，非常推薦大家可以試試看！

曾沛慈保養秘訣6：養成每周運動333習慣

即使工作行程再忙碌，為了良好體態與膚況，曾沛慈還是會提醒自己一周至少要運動3次，每次超過30分鐘，心跳每分鐘130下，來實現運動333原則，持之以恆的鍛鍊，不只能排解工作壓力，也能成功瘦身，這麼一舉兩得，就算運動再累也不覺得辛苦了，一切都很值得~

【延伸閱讀】

曾沛慈《與惡》應思悅成代表作品！除了終極系列，還演過這5部樂觀少女

真愛CP成真！陳庭妮「少女肌保養秘訣」公開！美容油養出水光肌，防曬這樣擦抗老最有感

《單身即地獄》宋智雅保養祕訣公開！仰臥起坐鍛鍊20吋螞蟻腰，這樣吹頭蓬鬆髮根超顯瘦

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

曾沛慈, 保養, 防曬, 抗老, 抗痘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

只能做朋友！12星座苦戀CP組合TOP 3　巨蟹Ｘ射手相愛卻容易分開

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

「戀愛就變笨」星座Top 3！　第一名反差最大，寧可被騙也不回頭

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

歐陽娜娜搭機回台穿災難「洞洞鞋」　引網兩極反應：像淘寶貨

網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點 網揭人生必須放棄「5件事情」，才能往更好的人生邁進 大掃除「5樣必丟」讓你輕鬆斷捨離　從衣服、過期物品開始下手 別那麼拚！網搜「6個表現」代表你需要休息，經常生病也上榜 懂談戀愛的女人　不會為對方做的4件事 難怪常常昏沉沒精神！早上別做6大NG行為：再睡5分鐘會更累 羅霈穎留下的15件愛馬仕450萬全數拍出　做公益遺愛人間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面