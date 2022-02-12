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《聲林》選手王彙筑、艾瑞瑞挑戰全新妝感　彩妝師靠秘密武器強化選手舞台魅力

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▲彩妝師用ecL彩妝系列為《聲林之王》選手巧手打造新風格。（影／ETtoday）

▲▼ecL,彩妝,聲林之王,2022開運彩妝,聲林之王,2022開運,ecKare聲林之王3。（圖／翻攝自影片） 

▲王彙筑跟艾瑞瑞挑戰全新妝感大成功。（圖／翻攝自影片，下同）

時尚中心／綜合報導

野獸級選手聚集廝殺的《聲林之王3》，仍留在舞台上的選手們各個實力堅強，戰況激烈之餘，選手們也不斷在想著如何突破自我，帶給觀眾更有驚喜感的演出，而擁有迷人的舞台魅力絕對是關鍵！要在舞台上展現出超強魅力，除了選曲很重要，根據不同風格的曲目調整造型更是不可馬虎，《聲林之王3》的彩妝師每每都能依照選手該場表演需求而化出最完美的妝感，這次王彙筑和艾瑞瑞就要來求救彩妝師Vanessa，看看Vanessa老師如何展現神乎其技的本領，透過改變妝容為兩人打造出全新形象！

▲▼ecL,彩妝,聲林之王,2022開運彩妝,聲林之王,2022開運,ecKare聲林之王3。（圖／翻攝自影片）

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擅長清新民謠風格的王彙筑表示，通常自己在表演時都只有上底妝，但有時候也會演繹不同曲風，被問到：「會不會想嘗試平常不敢化的妝感風格？」彙筑也馬上點頭說道：「搖滾一點或是嘻哈一點都可以！」決定嘗試新造型的彙筑，拿著多款ecL彩妝品前往化妝間，要讓Vanessa老師巧手發揮！

▲▼ecL,彩妝,聲林之王,2022開運彩妝,聲林之王,2022開運,ecKare聲林之王3。（圖／翻攝自影片）

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Vanessa聽了彙筑的需求之後，二話不說給出建議：「嘗試看看有個性的厭世感。」Vanessa先以ecL氣墊粉餅按壓底妝，使用淺色做眼下打底，讓眼妝看起來更顯色且更乾淨，接著Vanessa拿出ecL眼頰兩用盤，用棕色眼影在眼睛上方大範圍暈染，「讓原本無害的圓眼睛看起來比較不一樣」，下眼影先以剛剛的棕色帶過，接著用淺色加強在黑眼球正上方的眼皮，然後以比較小的筆刷，將深色眼影上在下眼瞼處，由後往前按壓。

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眼妝完成後，用ecL修容盤加深輪廓陰影，Vanessa邊幫彙筑上妝邊讚嘆：「這個陰影色超級漂亮的，看起來非常自然。」為了讓臉部輪廓更立體，再使用ecL氣墊粉餅，用淺色提亮臉部中央，營造「好命光」，同時也讓五官變得更立體。臉部完成後以ecL水潤唇膏奶茶薔薇色打造自然唇色、用紅色加強中間唇色，最後用ecL修容盤的蜜桃色在腮紅處營造仿曬感，不同於彙筑以往清新風格的厭世妝感就完成了。

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風格突出的艾瑞瑞則表示自己平時就會依照曲風調整妝感，如果演唱抒情歌會上淡妝，個性比較強烈的歌曲他就會以深色系眼妝呈現，而馬卡龍色系、甜美風格則是他平常比較少嘗試的，因此他一樣帶著ecL彩妝品求助Vanessa老師，Vanessa馬上決定要幫艾瑞瑞變身為甜美可愛的混血風格！

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由於彩排時間長，艾瑞瑞的底妝已經有些脫落，老師先以ecL CC霜打底，接著使用ecL修容盤中的橘色珠光打亮眼窩，除了立體外也會看起來比較柔和，再以ecL眼頰兩用盤的淡粉色眼影上在眼睛中央至眼頭處，然後使用眼彩盤中的紅色暈染眼尾，增加甜美粉紅感，接下來使用同一個眼色刷在下眼尾，並放大暈染，做出眼下腮紅的感覺，而咖啡色的眼線液畫在黑眼球正上方，也會營造出圓眼睛的效果，還在眼皮上以小小的亮片點綴。

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眼妝完成後，Vanessa拿出ecL修容盤在顴骨位置點壓、往中央暈染，同樣在下巴處加強、呈現小臉效果。最後使用珠光色打亮山根、以ecL水潤唇膏女王耀紅由內往外上色，再將腮紅顏色做加強，甜美妝感讓艾瑞瑞直呼：「我就是丞琳本人！」

▲▼ecL,彩妝,聲林之王,2022開運彩妝,聲林之王,2022開運,ecKare聲林之王3。（圖／翻攝自影片）

同樣的ecL彩妝系列，卻可以營造出截然不同的彩妝風格，讓選手能隨心所欲地演繹不同曲風，2022想幫自己打造不同形象，入手ecL彩妝系列絕對沒錯。

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