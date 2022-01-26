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毛躁乾枯讓新髮型崩壞？專家教受損髮養護3招　遠離冬季稻草髮

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▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲適當油保養能幫助改善冬季頭皮髮絲乾燥緊繃狀況。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

農曆年前的「變髮季」又來了，不少人都搶在年前染燙換個新髮型，但染燙本來就傷髮，尤其在髮絲容易乾燥、受損斷裂的冬季時節，頭髮護理就變得更重要！法國髮膚養護專家Rene Furterer就分享3招受損髮養護小秘訣，不想因為毛躁分岔、糾結讓新髮型變成NG稻草髮，快跟著做好以下3件事，養出柔亮強韌髮絲。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

＃從洗髮開始進行油保養

秋冬的天氣讓頭髮變得更容易乾燥受損，頭皮頭髮清潔程序，建議不要使用過熱的水清洗，避免把保護頭皮頭髮的所有油脂洗掉，同時可使用含有美容油成份的清潔髮浴、洗髮精，邊清潔邊為髮絲進行滋潤補水修護，並同時處理糾結毛躁、增加柔順光澤度，為絲緞光澤髮打好基礎。

＃厚敷角蛋白、氨基酸成分髮膜

髮絲清潔後，以含有角蛋白、氨基酸成分的髮膜厚敷10分鐘進行密集修護，植物性角蛋白、氨基酸、大豆脂質複合物等多重修護成分能深入髮芯修護，由內而外為髮絲注入強韌彈性與防護力、保水力，鞏固頭髮纖維、提升強韌度並修護毛鱗片，同時讓頭髮光澤有彈力，擺脫毛燥乾枯的稻草髮窘境，讓髮絲重拾潤澤強韌，洗後變身自帶高光的仙女髮。

＃保養油、修護乳加強修護

洗髮後，不要讓頭髮自然風乾，一定要抹上修護油、修護乳後再將頭髮吹至全乾。建議以肌膚髮絲皆可使用、經過細緻分子技術處理的植萃複方美容油，及含有植萃油脂及角蛋白修護成分的修護乳，針對髮中髮尾進行加乘養護，再執行吹髮，幫助注入養潤、補水力並增強防護力，使頭髮柔軟明亮，回復強韌與亮澤彈性。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲Rene Furterer ABSOLUE胺基酸杺生柔韌修護膜，250ml，NT$2,300。

添加獨家植物性角蛋白配方、大豆脂質複合物、亞麻薺油，可密集修護受損脆弱髮絲及頭髮結構，深層滋養同時提升髮絲強韌度。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲uka 密集護色洗髮露，400ml，NT$1,350。

結合15種氨基酸、聚麩胺酸、摩洛哥堅果油與優質植物來源成分，可溫和清潔頭皮，給予髮絲充分滋養，修護毛麟片並保護染後亮麗髮色，敏感頭皮也適用。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲PIBU PIBU 幸福潔髮皂，10g，NT$99。

添加摩洛哥堅果油、茶花籽油與甘蔗萃取，可潤澤髮絲改善乾燥，保濕頭皮髮絲，另添加木炭成分、雪松精油強化潔淨力，用後清爽並散發木質香調。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升修護精華油，100ml，NT$3,000。

添加四種頂級天然植物精華油，質地細緻好吸收，可深層滋養髮絲，修護髮質的同時更使髮絲柔亮閃耀，一抹有光澤且柔順不毛躁。

▲▼冬季受損髮養護3招　改善稻草髮。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 玻尿酸高效瞬護8秒水髮膜，200ml，NT$519。

從韓國紅到台灣的最新護髮劑型，以突破性液態微分子技術，搭配99%高純度玻尿酸、天然角鯊烷等沙龍級修護成分，僅需8秒瞬間注入髮芯，就能帶來長時間持久修護力。

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關鍵字：

冬季, 稻草, 受損髮, 頭皮, 頭髮, 髮絲, 保養, 護理, 養護, 秘訣, 糾結 改善

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