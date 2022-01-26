巴黎高訂周／摩納哥公主騎馬進場！CHANEL浪漫復古禮服玩時空對話

▲香奈兒（CHANEL）2022 春夏高級訂製服系列充滿浪漫元素 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

巴黎高訂周重頭戲，香奈兒（CHANEL）2022 春夏高級訂製服系列在昨（25日）台灣晚間9點登場，大秀一開始由品牌大使夏洛特卡西拉奇騎著駿馬揭幕，也為本季定下基調，圍繞馬術運動柔中帶剛的廓形，各色飄逸的斜紋軟呢交織，讓高訂也變得運動優雅走入日常。

▲摩納哥公主夏洛特卡西拉穿著黑色斜紋軟呢外套，騎著駿馬揭幕 。（圖／品牌提供）

熟悉香奈兒的時尚迷都知道，Gabrielle Chanel女士愛好馬術運動，自由輕快的穿著不拘束日常，此次系列特別安排品牌大使摩納哥公主夏洛特卡西拉穿著黑色斜紋軟呢外套，騎著駿馬揭幕，猶如一場跨時空的對話。本季共46組造型，遊走於正式與日常的斜紋軟呢，可與飄逸的羽毛元素結合成為拼接禮服；豐富的荷葉邊裝飾、鮮豔的蕾絲與色彩斑斕的服飾珠寶鈕扣結合。白色條紋的優雅半裙搭配上蝴蝶結外衣，辨識度非常高。

▲服裝也融合前衛藝術元素 。（圖／品牌提供）



本季大秀場景是藝術家 Xavier Veilhan引用建構主義的手法操刀，融合前衛藝術元素，服裝也同樣如此，幾何造型刺繡與此呼應。藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）提到，其中一件洋裝是由 Lesage刺繡工坊所製作，飾以黑、白和珊瑚橘珠飾打造的建構主義風格山茶花圖騰，外罩小黑外套頓時優雅起來。最後，閉幕的香奈兒新娘模特兒Vivienne Rohner 手捧藍色山茶花束，以吊帶白紗緩緩走出，寫下完美句點。

▲香奈兒新娘手拿捧花閉幕 。（圖／品牌提供）