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LV手鐲玩性大開　恣意變換彩色鍊繩

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▲▼ LV,Cartier 。（公關照）

▲模特兒疊戴LV Volt Upside Down 18金手鍊與Volt Upside Down Play手鐲。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）腕錶暨珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof所設計的標誌LV Volt系列珠寶，以品牌縮寫L與V兩個字母為創作核心，展現充滿力與美的設計，最新作品LV Volt Upside Down Play手鐲更具變化性，因為只需輕按即可解開手鐲，換上新顏色的鍊繩搭配當日服裝。

▲▼ LV,Cartier 。（公關照）

▲模特兒戴上3款不同顏色鍊繩的LV Volt Upside Down Play手鐲。

LV Volt Upside Down Play手鐲是由由L與V兩個首字母呈上、下對立排列，搭配可恣意更換的鍊繩，將於3月正式上市的5款鍊繩顏色分別為火熱粉、活力藍、幸運綠、熱情紅、玉石黑，與兩個亮眼K金雕刻字母結合，展現活潑氣息，不僅可多色手鐲一起疊戴，亦可與LV Volt Upside Down 18K金手鍊混搭。

▲▼ LV,Cartier 。（公關照）

▲LV Volt Upside Down Play手鐲可替換不同顏色的鍊繩，未定價。

▲▼ LV,Cartier 。（公關照）
▲LV Volt Upside Down 18K金手鍊，70,500元。

卡地亞（Cartier）經典的Trinity系列也有前傾的絲繩設計手環，黑色絲繩手環串上白K金、黃K金與玫瑰金打造的三環墜，是路易卡地亞（Louis Cartier）於1924年創作的經典之作。

▲▼ LV,Cartier 。（公關照）

▲卡地亞Trinity小型款絲繩手環，18,700元。（圖／翻攝卡地亞）

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Cartier, 卡地亞

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