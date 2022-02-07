情人節一起登百岳、製作對戒！9項「浪漫活動」留下難忘回憶

實習記者吳昀庭／綜合報導

情人節陪伴彼此就是展現愛的最好方式，這裡特別以「手作甜點美食」、「客製金工飾品」、「浪漫出遊散策」三大類型為主，精選出9項「情人節體驗活動」，讓你與另一半來場甜蜜約會，兩人一起旅行、親手製作情侶飾品…，絕對會留下難忘的回憶。

【手作甜點美食】

1.Fabulous Lab 客製化藝術蛋糕Drip Cake體驗

一年一度的西洋情人節，就用甜點美食擄獲另一半的胃。Fabulous Lab的客製化藝術蛋糕體驗帶你從製作蛋糕開始，進一步學會鮮奶油抹面技巧、正確的流動性淋面，以及寫出可愛的英文手寫字。

▲Fabulous Lab 教你做出具夢幻漸層抹面的造型蛋糕。（圖／Pinkoi提供，下同）



2.花貓蛋糕實驗室 達克瓦茲體驗

花貓的體驗課用簡單又有趣的步驟，帶領烘焙新手製作出精緻甜點達克瓦茲，有楓糖培根、芋泥鹹蛋黃的甜鹹組合，以及誘人的芝麻流心巧克力，成品讓人超有成就感。

3.貳房苑 手作酸甜佳人草莓酒

近期都是草莓季，情侶們可以一同參與自釀草莓酒體驗活動，做出一壺帶有粉色香氣的有機草莓酒。裡面充分保留了草莓的酸甜味道，可以自行調出喜歡的比例，搭配其他甜點一起飲用。

【客製金工飾品】

1.暖果 金工銀戒驗課

情侶一起配戴同組飾品，會感覺跟彼此更靠近，比起用買的，一起親手製作更有意義。暖果的金工銀戒驗課就帶你透過敲印刻字、切鋸、焊接等步驟，將愛意化為設計，做出專屬的情侶對戒。

2.歸魚工作室 訂製純銀耳環體驗

不喜歡高調放閃的情侶，也可以試著製作耳環或手環等不同飾品，歸魚的體驗課讓初學者也能大膽發想，將心目中的設計化為現實。

3.MIX GENE 客製金工手環

MIX GENE的鍛敲手環體驗課程，由專業師資帶領你，一下一下將情感點滴配合清脆的聲響，緩緩鍛敲打入金屬中，做出簡約好看的成品。日後看到戴在手上的手環，製作時的回憶又會湧上心頭。

【浪漫出遊散策】

1.吃茶三千 五感體驗台灣茶文化&心願封茶

特別的節日裡，不妨和摯愛來場深度小旅行。台中網美店吃茶三千帶來了茶的五感體驗，帶你品嚐不同烘焙度的台灣梨山烏龍茶，感受陶藝職人的手工拉胚，打造屬於你的茶倉，多年後打開就像時光膠囊一樣，能再次重溫此時的回憶。

2.Wildman郡大山兩天一夜

情人節與愛人一同探索大自然很浪漫，郡大山是一座秀麗和緩的百岳，很適合剛嘗試登山的初學者，讓你用兩天一夜的時間攀登，欣賞日出等絕美景色。

3.芋見戶外 台南漁光島SUP體驗

情人節也可以前往漁光島，與另一半來場輕鬆舒心的SUP體驗，享受夕陽美景帶來的滿滿療癒，一同打造感動回憶。