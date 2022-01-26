羅霈穎留下的15件愛馬仕450萬全數拍出　做公益遺愛人間

▲羅霈穎生前珍藏的15件愛馬仕包，全數成交拍出450萬元。（圖／資料照）

記者陳雅韻／台北報導

已故女星羅霈穎（羅璧玲）大哥羅青委託帝圖藝術拍賣主辦的閃亮的回憶公益拍賣會，今在208位競標者熱烈參與下圓滿結束，羅霈穎生前珍藏的123件精品僅一件未拍出，當中15件愛馬仕（Hermes）包款雖然從5,000元起標，但幾乎都從10萬元喊起，競爭相當激烈，最終全數成交並拍出450萬元的佳績，平均一個愛馬仕手袋落槌價約30萬元。

▲帝圖拍賣官全數拍出羅霈穎珍藏的愛馬仕包。（圖／記者湯興漢攝）





▲208位民眾辦牌參與競標。（圖／記者湯興漢攝）

羅霈穎生前熱愛時尚，喜歡購買精品寵愛自己，同時也關心公益，默默行善，她2020年8月3日辭世後，哥哥羅青決定延續她的愛心，因此將她生前鍾愛的123件精品進行拍賣，所得將用於公益。今上拍的第一件愛馬仕橘紅色迷你凱莉包，立刻引起現場與電話線上積極出價，最終拍出40萬元佳績，超越估價達80倍，緊接著各種顏色的凱莉包與柏金包同樣人氣爆棚，此外，她曾帶上節目介紹的香奈兒（CHANEL）Chanel 2.55 黑色方扣金屬鍊帶包，則以32萬元落槌。

▲羅霈穎的愛馬仕柏金包與凱莉包單個5,000元起標，引起競標者搶標。（圖／記者湯興漢攝）





▲第一個上拍的愛馬仕橘紅色迷你凱莉包，拍出400,000元佳績。（圖／記者湯興漢攝）

而全場創下最高成交價為伯爵（PIAGET）心型全鑽錶，以80萬元成交；同場還有羅青的藝術創作與書畫收藏共50件，成交金額超過台幣560萬元。所有拍品需在成交價外加18%的服務費，帝圖藝術拍賣因是公開發行公司（興櫃代號6650），每月公告上月營收，無法提前公告總成交金額等財務數字，因此今不透露總成交金額。

▲羅霈穎曾在節目《大尋寶家》介紹的香奈兒2.55 黑色方扣金屬鍊帶包，以320,000元成交。（圖／記者湯興漢攝）

除了閃亮的回憶公益拍賣會，帝圖藝術另外規劃羅霈穎周邊藏品網上專場，即日起至2月4日在網上拍賣她超過150款的女裝皮帶、配飾、生活器具等。

▲全場拍出最高價之作為伯爵全鑽錶（左）成交價800,000元。（圖／記者湯興漢攝）

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