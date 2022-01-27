水鳥羽毛絨被5980元→799元　飯店等級觸感、天然纖維更保暖

記者李薇／綜合報導

天氣忽冷忽熱，居家床鋪的被子夠暖和嗎？還是新年要到了，需要換一波全新的床鋪呢？「Her森森」推出台灣製造的「MIGRATORY 100%水鳥羽毛絨雙人暖冬被 」，飯店等級的觸感，原價5980元，現在只要799元，超級特殺絕對要手刀搶。

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▲MIGRATORY 100%水鳥羽毛絨暖冬被台灣製（雙人），原價5980元、特價799元。點我購買。



這款100%水鳥羽毛絨暖冬被，採用羽毛絨材質，天然的動物纖維輕盈保暖，不會有壓迫感，可以吸收身體多餘水分，並且將熱氣散出，維持恆溫不悶熱，同時可以調節溫度，隨著溫度自動膨脹收縮，產生調節功能。

不只是可以調節多項機能，輕盈的纖維更是適合老人與小孩使用，不會有壓迫感或喘不過氣的厚重感，採用防絨表布，高密度纖維的布料，可以減少竄毛，被胎綁圈輕鬆固定被胎於被套中，翻身不移位，更加舒適。

另外，採用格間車法，讓羽絨毛可以均勻分布、鎖住溫度，可以加裝被套防止表布髒污，使用前輕輕抖一抖，輕鬆回復蓬鬆感，可以搭配定期日曬與除濕，保持被子乾燥清潔，創造出最舒適的居家空間。

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「Her森森」推出「MIGRATORY 100%水鳥羽毛絨暖冬被台灣製（雙人） 」，飯店等級的觸感，以及柔軟度，蓋起來超級舒適又暖身，原價5980元、現在只要799元，超級優惠下殺，趕快揪親朋好友搶起來。