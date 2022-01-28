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「空氣感美體衣」下殺一件102元　超顯瘦、保暖不厚重

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記者李薇／台北報導

冬季更需要機能材質打造的服裝，才能讓穿搭更加輕盈、同時又具備保暖的效果，「Her森森」推出「BeautyFocus 保暖、四角褲、襪類一次買齊」活動，多款保暖衣、褲襪、平口褲等等，最低下殺436元，買足要穿的量，打造輕盈的冬季時尚。

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▲BeautyFocus,發熱衣,褲襪,襪子,平口褲,Her森森。（圖／Her森森）

▲BeautyFocus 奈米遠紅外線薄暖衣（6件組），售價1198元、特價612元，點我購買

BeautyFocus 奈米遠紅外線薄暖衣（6件組），售價1198元、特價612元

輕薄的材質可以鎖住溫度，可以說是「空氣感美體衣」，穿起來一點都不厚重，輕薄無負擔，細緻面料與肌膚貼合，可以鎖住溫暖，同時達到吸濕排汗的效果，適合各種身型，從S到XXL的女孩，都可以輕鬆上身，彈性超好，而且6件只要612元，相當於一件才102元，非常划算。

BeautyFocus 吸排透氣涼爽平口褲（12件組），售價2691元、特價1010元

採用台南紡織吸濕排汗紗製作，具備排汗、快乾、柔軟舒適的特性，並且使用特殊纖維結構，纖維間隙較一般纖維間隙大，具有蓬鬆透氣的功能，加速皮膚表層濕氣散發，彈力布料耐洗防縮，不易滑動，重量也更加輕盈，穿起來舒適。 

BeautyFocus 輕塑暖彈蓄熱保暖衣（6件組），售價1198元、特價750元

科技纖維具蓄暖功能，超大彈力完整服貼肌膚，親膚手感同時兼具顏值與保暖，抓皺集中美胸，針對凸肚與蝴蝶袖，研發出立體按摩織紋，可以達到修飾雕塑的效果，創造出纖纖美腰與體態。 

BeautyFocus 石墨烯蓄熱保暖褲襪（2件組），售價899元、特價699元

天然珍貴素材石墨烯，可以有效聚集熱能，單穿一件也好溫暖舒適，立體織紋類按摩手感，保暖兼舒壓，強韌高彈力、包覆持久的蓄熱能力，搭配緊密的編織手法，可以輕鬆把馬鞍肉藏好，打造出纖纖細腿。 

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▲BeautyFocus,發熱衣,褲襪,襪子,平口褲,Her森森。（圖／Her森森）

▲BeautyFocus 奈米遠紅外線薄暖衣（6件組），售價1198元、特價612元，點我購買

BeautyFocus 真兩件濾鏡保暖修絨襪（2件組），售價899元、特價436元

內層刷毛180D機能織造，加厚內刷毛保暖設計，穿起來一點都不會透膚，相當保溫，真兩件式設計，讓視覺更顯瘦，服貼雙腿加強雕塑，一般款、檔片加大款，不管是S型身材還是XL都可以輕鬆穿得下。 

關鍵字：

BeautyFocus, 發熱衣, 褲襪, 襪子, 平口褲, Her森森

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