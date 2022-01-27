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網實測超準！「找廁所」心理測驗，秒測你的愛情盲點

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▲▼「找廁所」心理測驗，秒測愛情盲點 。（圖／Unsplash）

▲找廁所竟也能測出真實愛情觀。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

單身好久，戀愛總是找錯人，每次都愛到心好累，追根究柢是否不夠了解自己？網路瘋傳的「找廁所」心理測驗，憑直覺挑答案，秒測你的愛情盲點，測過的人都說準！

Q：當你尿急想找廁所，但是廁所卻有人，你會怎麼辦呢？

A.緊急敲門，希望裡面的人快出來

B.拼命忍到裡面的人出來為止

C.等了一會兒不出來，就去隔壁的男（女）廁

D.不等了，直接去隔壁沒人的男（女）廁

▲▼「找廁所」心理測驗，秒測愛情盲點 。（圖／Unsplash）

選擇A的人

只要是想要的東西，拚了命也想拿到手，對於愛情也是如此任性，但也因為如此率真個性，吸引了不少人的關注。你懂得撒嬌維護戀情，習慣主導兩人的關係，久了容易讓對方心生不滿。

選擇B的人

只要你認定的事情，你就會癡心守候，對待喜歡的人就是如此，但若是對方讓你傷透了心，即便對方再怎麼拜託，你也無動於衷。對待愛情的死忠個性，讓另一半很有安全感，但小心有時候太容易掌握，會讓人感到無趣。

選C的人

你的意志不堅，很容易因為別人的三言兩語而動搖你的決心，所以和你談戀愛需要很大的決心，你的猶豫不決會讓另一半感到灰心，決定的事情就堅持去做，別輕易被外界影響。

選D的人

你很自我，就連談戀愛也不喜歡被對方操控，還是會保持一貫的態度，過著自己喜歡的生活，這樣的你容易讓另一半很沒安全感，覺得你的心沒有放在他身上。

關鍵字：

心理測驗, 愛情

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